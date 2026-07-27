Зеленский о Федорове: Отставка связана с эффективностью работы системы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Михаила Федорова, заявив, что это решение связано не с одним человеком, а с необходимостью обеспечить эффективную работу всей системы управления в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

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По словам Зеленского, он уважает как Федорова, так и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако успех военных операций является результатом работы многих структур.

Президент отметил, что удары по целям на территории России наносятся совместными усилиями разведки, спецслужб, воинских подразделений и командования.

Может ли Федоров вернуться

На вопрос журналиста о том, возможно ли повторное назначение Федорова, Зеленский прямо не ответил.

В то же время он подчеркнул, что не хочет, чтобы внутренние конфликты между чиновниками влияли на принятие решений в сфере обороны.

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"У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что обе стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", - сказал президент.

Президент назвал приоритеты

По словам Зеленского, сейчас Украине необходимы новый подход к мобилизации, единство между Генеральным штабом и Министерством обороны, а также дальнейшее развитие системы противоракетной обороны.

В то же время глава государства подчеркнул, что, несмотря на важность развития беспилотных технологий, они не могут полностью заменить военных на передовой.

"Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете село, а после села вы потеряете город", - подытожил Зеленский.

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Отставка Федорова