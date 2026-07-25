Глава Минобороны Италии Крозетто предложил Федорову должность советника

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто сообщил, что предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову стать его советником после ухода в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетReuters.

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"Я позвонил ему (Федорову – ред.) на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?" – рассказал Кроцетто в интервью изданию La Repubblica.

По словам Кроцетто, Федоров был "тронут" его предложением и воспринял его как "проявление уважения и дружбы".

Итальянский министр также высоко оценил вклад бывшего главы Минобороны Украины в развитие военных технологий, назвав его "одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя".

По мнению Крозетто, именно благодаря внедрению инноваций Федоров помог Украине сначала сдержать российское вторжение, а впоследствии — перехватить инициативу, изменив подходы к ведению боевых действий.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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