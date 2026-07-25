Глава Міноборони Італії Крозетто запропонував Федорову посаду радника

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що запропонував колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Федорову стати його радником після звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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"Я зателефонував йому (Федорову – ред.) на наступний день після його звільнення і запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник?" - розповів Крозетто в інтерв’ю виданню La Repubblica.

За словами Крозетто, Федоров був "зворушений" його пропозицією та сприйняв її як "прояв поваги і дружби".

Італійський міністр також високо оцінив внесок колишнього очільника Міноборони України у розвиток військових технологій, назвавши його "одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою".

На думку Крозетто, саме завдяки впровадженню інновацій Федоров допоміг Україні спочатку стримати російське вторгнення, а згодом — перехопити ініціативу, змінивши підходи до ведення бойових дій.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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