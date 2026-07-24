Єрмак радився з "Веронікою Феншуй", як не допустити призначення Федорова головою ОП, - ЗМІ

Наприкінці 2025 року ексглава Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія виступали проти призначення головою Офісу президента Михайла Федорова.

Про це йдеться у статті журналіста "УП" Михайла Ткача "ПротиДія. Хто і чому вирішив звільнити міністра оборони Федорова?", інформує Цензор.НЕТ.

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За даними видання, під час липневих протестів 2025 року на захист НАБУ та САП Михайло Федоров виявився єдиним у команді президента, хто відкрито виступив проти намірів Андрія Єрмака обмежити незалежність антикорупційних органів.

Наприкінці 2025 року, після обшуків та відставки Єрмака в Офісі президента почали обирати наступного керівника ОП. Серед кандидатів був Михайло Федоров.

Федоров готував реформу Офісу президента

Декілька джерел "УП", наближених до Офісу президента, розповіли, що він встиг навіть прописати концепцію переформатування ОП із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Втім Зеленський його в результаті зробив міністром оборони.

Єрмак й Арахамія виступили проти

Співрозмовники "УП" у політичних колах кажуть, що проти Федорова тоді виступили Єрмак і Арахамія, до яких дослухається Зеленський.

Зокрема, Арахамія не хотів збільшувати вплив і без того надто довіреної і не договороздатної особи в оточенні президента.

"Він стане надто великим", – цитував тоді Арахамію один із впливових політичних діячів.

Листування Єрмака з "Веронікою Феншуй"

У грудні 2025-го Єрмак не хотів просувати Федорова на свою ж посаду через рейтинг та вибори. Про це свідчить переписка Єрмака з "Веронікою Феншуй", отримана журналістами "УП".

Співрозмовниця Єрмака радить йому натякати Зеленському, що він "готує собі заміну". А президента це начебто розізлить і "в голові засяде".

Фото: УП

Фото: УП

Звільнення Єрмака

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