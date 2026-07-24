Єрмак радився з "Веронікою Феншуй", як не допустити призначення Федорова головою ОП, - ЗМІ
Наприкінці 2025 року ексглава Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія виступали проти призначення головою Офісу президента Михайла Федорова.
Про це йдеться у статті журналіста "УП" Михайла Ткача "ПротиДія. Хто і чому вирішив звільнити міністра оборони Федорова?", інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, під час липневих протестів 2025 року на захист НАБУ та САП Михайло Федоров виявився єдиним у команді президента, хто відкрито виступив проти намірів Андрія Єрмака обмежити незалежність антикорупційних органів.
Наприкінці 2025 року, після обшуків та відставки Єрмака в Офісі президента почали обирати наступного керівника ОП. Серед кандидатів був Михайло Федоров.
Федоров готував реформу Офісу президента
Декілька джерел "УП", наближених до Офісу президента, розповіли, що він встиг навіть прописати концепцію переформатування ОП із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Втім Зеленський його в результаті зробив міністром оборони.
Єрмак й Арахамія виступили проти
Співрозмовники "УП" у політичних колах кажуть, що проти Федорова тоді виступили Єрмак і Арахамія, до яких дослухається Зеленський.
Зокрема, Арахамія не хотів збільшувати вплив і без того надто довіреної і не договороздатної особи в оточенні президента.
"Він стане надто великим", – цитував тоді Арахамію один із впливових політичних діячів.
Листування Єрмака з "Веронікою Феншуй"
У грудні 2025-го Єрмак не хотів просувати Федорова на свою ж посаду через рейтинг та вибори. Про це свідчить переписка Єрмака з "Веронікою Феншуй", отримана журналістами "УП".
Співрозмовниця Єрмака радить йому натякати Зеленському, що він "готує собі заміну". А президента це начебто розізлить і "в голові засяде".
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
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