Ермак советовался с "Вероникой Фэншуй", как не допустить назначения Федорова главой ОП, — СМИ

В конце 2025 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступили против назначения Михаила Федорова на пост главы Офиса президента.

Об этом говорится в статье журналиста "УП" Михаила Ткача "Противодействие. Кто и почему решил уволить министра обороны Федорова?", сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным издания, во время июльских протестов 2025 года в защиту НАБУ и САП Михаил Федоров оказался единственным в команде президента, кто открыто выступил против намерений Андрея Ермака ограничить независимость антикоррупционных органов.

В конце 2025 года, после обысков и отставки Ермака, в Офисе президента начали выбирать следующего руководителя ОП. Среди кандидатов был Михаил Федоров.

Федоров готовил реформу Офиса президента

Несколько источников "УП", приближенных к Офису президента, рассказали, что он успел даже разработать концепцию преобразования ОП из источника неограниченной власти в источник реформ. Впрочем, Зеленский в итоге назначил его министром обороны.

Ермак и Арахамия выступили против

Собеседники "УП" в политических кругах говорят, что против Федорова тогда выступили Ермак и Арахамия, к мнению которых прислушивается Зеленский.

В частности, Арахамия не хотел усиливать влияние и без того слишком доверенного и не склонного к компромиссам человека в окружении президента.

"Он станет слишком влиятельным", — цитировал тогда Арахамию один из влиятельных политических деятелей.

Переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй"

В декабре 2025 года Ермак не хотел продвигать Федорова на свою же должность из-за рейтинга и выборов. Об этом свидетельствует переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй", полученная журналистами "УП".

Собеседница Ермака советует ему намекнуть Зеленскому, что он "готовит себе замену". А президента это якобы разозлит и "застрянет в голове".

Фото: УП

Фото: УП

Увольнение Ермака

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"