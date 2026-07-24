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Новости Влияние Ермака Увольнение Ермака Отставка Федорова
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Ермак советовался с "Вероникой Фэншуй", как не допустить назначения Федорова главой ОП, — СМИ

Ермак с помощью гадалки блокировал назначение Федорова главой ОП

В конце 2025 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступили против назначения Михаила Федорова на пост главы Офиса президента.

Об этом говорится в статье журналиста "УП" Михаила Ткача "Противодействие. Кто и почему решил уволить министра обороны Федорова?", сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным издания, во время июльских протестов 2025 года в защиту НАБУ и САП Михаил Федоров оказался единственным в команде президента, кто открыто выступил против намерений Андрея Ермака ограничить независимость антикоррупционных органов.

В конце 2025 года, после обысков и отставки Ермака, в Офисе президента начали выбирать следующего руководителя ОП. Среди кандидатов был Михаил Федоров.

Федоров готовил реформу Офиса президента

Несколько источников "УП", приближенных к Офису президента, рассказали, что он успел даже разработать концепцию преобразования ОП из источника неограниченной власти в источник реформ. Впрочем, Зеленский в итоге назначил его министром обороны.

Ермак и Арахамия выступили против 

Собеседники "УП" в политических кругах говорят, что против Федорова тогда выступили Ермак и Арахамия, к мнению которых прислушивается Зеленский.

В частности, Арахамия не хотел усиливать влияние и без того слишком доверенного и не склонного к компромиссам человека в окружении президента.

"Он станет слишком влиятельным", — цитировал тогда Арахамию один из влиятельных политических деятелей.

Переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй"

В декабре 2025 года Ермак не хотел продвигать Федорова на свою же должность из-за рейтинга и выборов. Об этом свидетельствует переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй", полученная журналистами "УП".

Собеседница Ермака советует ему намекнуть Зеленскому, что он "готовит себе замену". А президента это якобы разозлит и "застрянет в голове".

переписка Ермака
Фото: УП
переписка Ермака
Фото: УП

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак и "слуга народа" Арахамия поддерживали отставку Федорова, — журналист Ткач

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основная часть строительства финансировалась за счет средств, полученных преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Автор: 

гадалки (24) Арахамия Давид (1027) Ермак Андрей (1672) Федоров Михаил (894)
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Топ комментарии
+9
Це дно? Є ні, до дна ще дуже далеко 🤦 за "оце" ви проголосували в 19 році?
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24.07.2026 21:31 Ответить
+5
Кінчені
Ніколи в Україні не буде президента на -ов
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24.07.2026 21:34 Ответить
+4
Чому Єрмаку по феншую ніяких пред"яв - НАБУ шо вже від нього відстало?
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24.07.2026 21:36 Ответить

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