Ермак советовался с "Вероникой Фэншуй", как не допустить назначения Федорова главой ОП, — СМИ
В конце 2025 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступили против назначения Михаила Федорова на пост главы Офиса президента.
Об этом говорится в статье журналиста "УП" Михаила Ткача "Противодействие. Кто и почему решил уволить министра обороны Федорова?", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным издания, во время июльских протестов 2025 года в защиту НАБУ и САП Михаил Федоров оказался единственным в команде президента, кто открыто выступил против намерений Андрея Ермака ограничить независимость антикоррупционных органов.
В конце 2025 года, после обысков и отставки Ермака, в Офисе президента начали выбирать следующего руководителя ОП. Среди кандидатов был Михаил Федоров.
Федоров готовил реформу Офиса президента
Несколько источников "УП", приближенных к Офису президента, рассказали, что он успел даже разработать концепцию преобразования ОП из источника неограниченной власти в источник реформ. Впрочем, Зеленский в итоге назначил его министром обороны.
Ермак и Арахамия выступили против
Собеседники "УП" в политических кругах говорят, что против Федорова тогда выступили Ермак и Арахамия, к мнению которых прислушивается Зеленский.
В частности, Арахамия не хотел усиливать влияние и без того слишком доверенного и не склонного к компромиссам человека в окружении президента.
"Он станет слишком влиятельным", — цитировал тогда Арахамию один из влиятельных политических деятелей.
Переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй"
В декабре 2025 года Ермак не хотел продвигать Федорова на свою же должность из-за рейтинга и выборов. Об этом свидетельствует переписка Ермака с "Вероникой Фэншуй", полученная журналистами "УП".
Собеседница Ермака советует ему намекнуть Зеленскому, что он "готовит себе замену". А президента это якобы разозлит и "застрянет в голове".
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение в адрес Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о предоставлении документов для прикрытия при выезде из Украины.
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Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
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Основная часть строительства финансировалась за счет средств, полученных преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
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После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
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После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
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