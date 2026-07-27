Зеленський про Федорова: Відставка пов’язана з ефективністю роботи системи

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова, заявивши, що це рішення пов'язане не з однією людиною, а з необхідністю забезпечити ефективну роботу всієї системи управління під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

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За словами Зеленського, він поважає як Федорова, так і колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, однак успіх військових операцій є результатом роботи багатьох структур.

Президент зазначив, що удари по цілях на території Росії забезпечують спільними зусиллями розвідка, спеціальні служби, військові підрозділи та командування.

Чи може Федоров повернутися

На запитання журналіста, чи можливе повторне призначення Федорова, Зеленський прямо не відповів.

Водночас він наголосив, що не хоче, аби внутрішні конфлікти між посадовцями впливали на ухвалення рішень у сфері оборони.

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"У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні", - сказав президент.

Президент назвав пріоритети

За словами Зеленського, зараз Україні необхідні новий підхід до мобілізації, єдність між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також подальший розвиток системи протиракетної оборони.

Водночас глава держави наголосив, що, попри важливість розвитку безпілотних технологій, вони не можуть повністю замінити військових на передовій.

"Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто", - підсумував Зеленський.

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Відставка Федорова