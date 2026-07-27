УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13408 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Федорова
6 265 63

Зеленський про Федорова: Відставка пов’язана з ефективністю роботи системи

Зеленський прокоментував можливе повернення Федорова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова, заявивши, що це рішення пов'язане не з однією людиною, а з необхідністю забезпечити ефективну роботу всієї системи управління під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Зеленського, він поважає як Федорова, так і колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, однак успіх військових операцій є результатом роботи багатьох структур.

Президент зазначив, що удари по цілях на території Росії забезпечують спільними зусиллями розвідка, спеціальні служби, військові підрозділи та командування.

Чи може Федоров повернутися

На запитання журналіста, чи можливе повторне призначення Федорова, Зеленський прямо не відповів.

Водночас він наголосив, що не хоче, аби внутрішні конфлікти між посадовцями впливали на ухвалення рішень у сфері оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Італії Крозетто запропонував Федорову посаду радника

"У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні", - сказав президент.

Президент назвав пріоритети

За словами Зеленського, зараз Україні необхідні новий підхід до мобілізації, єдність між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також подальший розвиток системи протиракетної оборони.

Водночас глава держави наголосив, що, попри важливість розвитку безпілотних технологій, вони не можуть повністю замінити військових на передовій.

"Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто", - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції з вимогою повернути Федорова одинадцятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • з 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  •  

Автор: 

Зеленський Володимир (26483) Федоров Михайло (1126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Система, це сам Зеленський, ніхто в рейтингу не повинен бути вище сонцесяйного.
показати весь коментар
27.07.2026 06:58 Відповісти
+28
Бубочка, ЗЕбанько, кому-кому кукурікати про ефективність роботи, так це не тобі, чотирижди-ухилянт задрипаний. Краще верни Федорова, а то люди і за тебе візьмуться
показати весь коментар
27.07.2026 07:00 Відповісти
+25
Зеля сам себе викрив))) що він БАРАН не ефективний щей недоумок і зрадлива ГНИДА. Ти **** і є система ********
показати весь коментар
27.07.2026 07:12 Відповісти

Завантаження...

 
 