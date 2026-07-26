Акції з вимогою повернути Федорова одинадцятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

У неділю, 26 липня, у низці міст України проходить 11-й день протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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11-й день протестів

Протести відбуваються у Києві, Дніпрі, Львові, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах.

Учасники акції вимагають повернути Федорова на посаду голови Міноборони.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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