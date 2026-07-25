Протести проти відставки Федорова з посади міністра оборони десятий день тривають у Києві та інших містах. ФОТОрепортаж

У Києві та низці інших міст України 25 липня проходить десятий день протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Суспільне" та "Радіо Свобода".

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10-й день протестів

У Києві люди почали збиратись у сквері біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка о 19:00.

Учасники акції вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони. Крім того, лунають заклики замінити на посаді очільника Мінветеранів Віталія Кіма, який до оновлення уряду працював кервіником Миколаївськаої ОВА.

Крім Києва люди вийшли на мітинг у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Дніпрі, Хмельницькому, Черкасах, Миколаєві.

Вони скандували гасла: "Федоров — Драпатий, нас не подолати", "На війні нема канікул", "Стоїмо за тих, хто стої за нас там" та "Депутатів на роботу".

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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