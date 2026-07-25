Десятки людей вийшли на акцію з вимогою повернути Федорова у Празі. ФОТОрепортаж

У Празі біля посольства України в Чехії відбулася акція з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та призначити ветерана на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Українці у Празі долучилися до протесту

На акцію вийшли 40 людей із прапорами України та картонками з написами: "Не забирайте тих, хто працює", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Федоров заважав збагачуватись?", "Поверніть нашу надію! МО Федорова", а також принесли порожню валізу з написом "Кейс переваг звільнення Федорова".

Фото: Радіо Свобода

"Ми солідарні з українцями, які живуть в Україні, і також вважаємо, що українському війську потрібні реформи. Міністр Федоров – це людина, яка своїми діями продемонструвала, що готова до цих реформ і може бути ефективною. Ми хочемо, щоб війна якомога швидше закінчилася перемогою України і наші діти могли їздити до бабусь в Україну", – розповів у коментарі "Радіо Свобода" учасник акції Кирило, який живе в Чехії понад 10 років.

Фото: Радіо Свобода

"Зараз це критично важливо. У нас немає часу перебирати кваліфікованими кадрами. Той кандидат, якого зараз запропонував президент, можливо, і хороший, але йому знадобиться час, щоб розібратися у справі. У нас є міністр, який уже пів року працює і готовий працювати далі. Він почав антикорупційні чистки, і мені здається, що причина, чому президент готовий запропонувати Федорову будь-яку посаду, але не посаду міністра оборони, полягає саме в тому, що Федоров заважає схемам із постачанням зброї", – сказала Олена з Києва, яка живе в Чехії з квітня 2022 року.

Фото: Радіо Свобода

До учасників вийшов представник посольства України, якому передали лист із вимогами. Ці вимоги - це повернення Михайла Федорова на посаду очільника Міністерства оборони та призначення ветерана посаду міністра у справах ветеранів.

Представник посольства пообіцяв направити лист з вимогами активістів до України.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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