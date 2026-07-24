"Поверніть ефективного міністра": протести проти відставки Федорова дев’ятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

Ввечері п'ятниці, 24 липня, у низці міст України девʼятий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляють "Суспільне" та "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Київ

У Києві на протест зібралось близько 500 людей. Їхня головна вимога - це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Інші міста

Також до мирної акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони долучилися і жителі Львова.

Фото: Суспільне

Учасники протесту прийшли з написами: "Федоров — міністр сердець", "Федорова — в МО", "Досить вигадувати посади", "Джерело влади — це народ" та багатьма іншими. А також скандували: "Федоров — міністр оборони", "І будемо стояти, стояли, стоїмо", "Влада — це народ", "Війна канікул не бере", "Федоров, Драпатий — нас не подолати", "Ветеранам ветеран" та "Зеленський, почуй народ".

В Івано-Франківську попри грозу люди знову вийшли на мітинг, щоб підтримати ексміністра оборони Федорова.

Також люди зібралися у Луцьку з плакатами з написами "Міняйте полонених, а не Федорова", "Джерело влади — народ", "Поверніть ефективного МО", "Федоров — міністр оборони" , а також вигукували "Нехай воюють дрони, а не піхота".

Фото: Суспільне

Крім того, близько 150 людей вийшли на Соборну площу у Черкасах. Акція поновилася після триденної перерви.

Фото: Суспільне

Мітингувальники проголошували гасла "На війні нема канікул".

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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