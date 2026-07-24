УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини Відставка Федорова
2 251 39

"Поверніть ефективного міністра": протести проти відставки Федорова дев’ятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

Ввечері п'ятниці, 24 липня, у низці міст України девʼятий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляють "Суспільне" та "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ

У Києві на протест зібралось близько 500 людей. Їхня головна вимога - це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

протест у Києві
Фото: УП
протест у Києві
Фото: УП
протест у Києві
Фото: УП
протест у Києві
Фото: УП
протест у Києві
Фото: УП

Інші міста 

Також до мирної акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони долучилися і жителі Львова.

протести
Фото: Суспільне

Учасники протесту прийшли з написами: "Федоров — міністр сердець", "Федорова — в МО", "Досить вигадувати посади", "Джерело влади — це народ" та багатьма іншими. А також скандували: "Федоров — міністр оборони", "І будемо стояти, стояли, стоїмо", "Влада — це народ", "Війна канікул не бере", "Федоров, Драпатий — нас не подолати", "Ветеранам ветеран" та "Зеленський, почуй народ".

В Івано-Франківську попри грозу люди знову вийшли на мітинг, щоб підтримати ексміністра оборони Федорова.

Також люди зібралися у Луцьку з плакатами з написами "Міняйте полонених, а не Федорова", "Джерело влади — народ", "Поверніть ефективного МО", "Федоров — міністр оборони" , а також вигукували "Нехай воюють дрони, а не піхота".

протести
Фото: Суспільне

Крім того, близько 150 людей вийшли на Соборну площу у Черкасах. Акція поновилася після триденної перерви. 

протести
Фото: Суспільне

Мітингувальники проголошували гасла "На війні нема канікул".

Читайте також: Протести проти відставки Федорова продовжуються по всій країні. ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте також: Рада готова зібратися на засідання, щоб призначити міністра оборони. Потрібна "воля згори", - "слуга народу" Мережко

Автор: 

Київ (21176) Львів (3338) протест (2472) Федоров Михайло (1325) Львівська область (2639) Львівський район (307)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Зеля включів дурака та тіпа не понімаєт. Хоча на картонка прямо написано.
показати весь коментар
24.07.2026 20:42 Відповісти
+8
ось ця тупа молодь із ЛГБТ тусовки обирають нам міністра оборони - а завтра президента
показати весь коментар
24.07.2026 20:49 Відповісти
+5
А що твій хазяїн Подоляк? Він дуже потужний політтехнолог?))
показати весь коментар
24.07.2026 20:48 Відповісти

Завантаження...

 
 