Рада готова зібратися на засідання, щоб призначити міністра оборони. Потрібна "воля згори", - "слуга народу" Мережко

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання у разі потреби, зокрема задля призначення міністра оборони.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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Що відомо?

"Проблема не в тому, чи зможе Верховна Рада зібратися. Рада збереться без сумніву, якщо буде така потреба і "воля згори". Мені здається, що залишається політичне питання, точніше - кого саме внесе президент, як кандидатуру, на посаду міністра оборони. З того, що я бачу зараз в новинах, це питання ще остаточно не вирішено. Можливо, вирішено взяти паузу з огляду на візит президента до США. Але принципове питання залишається тим самим - чи буде прийнято рішення висунути кандидатуру Федорова на міністра оборони, чи ні. Воно суто політичне. Від його вирішення залежить все інше, зокрема коли збереться Рада для голосування за нового міністра оборони. Ми працюємо в комітетах. Наприклад, наш Комітет зараз готує два важливих засідання", - зазначив він.

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За словами нардепа, якщо президент дослухається до мітингувальників та внесе до парламенту кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони, він підтримає це рішення:

"Я не можу щось радити мітингувальникам, хоча поважаю, що є небайдужі люди, які реагують на те, що вважають неправильним або несправедливим. На сьогодні є чітка вимога - щоб кандидатуру Федорова внесли на міністра оборони. Федорову запропонували якісь альтернативні варіанти, але він не погоджується. Можливо тому, що для реалізації його реформ і планів потрібна саме ця посада, а не якісь інші з не завжди зрозумілими повноваженнями. Я поважаю таку принципову позицію. І якщо президент дослухається до думки людей і внесе кандидатуру Федорова, то я із задоволенням проголосую "за". Водночас, я розумію президента. Він має враховувати не тільки думку мітингувальників, але й також думку військових і, можливо. навіть наших партнерів. Це не просте рішення".

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Мережко вважає, що Федорова потрібно було б залишити на посаді керівника Міноборони.

"У нього є конкретні позитивні результати, він користується довірою з боку наших партнерів і самого президента. Він пробув міністром лише шість місяців. Цього не достатньо, щоб він встиг реалізувати свої реформи і проєкти. Федоров завжди був ефективним і лояльним членом команди президента. Причому з самого початку. Я вважаю, що треба підтримувати членів команди. Взагалі, якщо виходити з тієї логіки, що кандидатура Федорова не висунута на міністра через конфлікт з Сирським, то зараз цей конфлікт вирішено - Сирський не займає посаду Головнокомандувача, і зараз немає підстав, щоб Федоров знову не став міністром. Колись Зеленський на "Плюсах" вивів свою команду. Там був і Федоров, і я. Як члену команди, важливо дати Федорову шанс та більше часу", - наголосив парламентар і додав: "Федорова треба ставити міністром ще й тому, що у нього нібито не погані стосунки з Драпатим. Тобто вони могли б плідно працювати в тандемі".

Він зізнався, що поки не готовий відповісти на питання, чи підтримає кандидатуру Євгенія Хмари у разі внесення її президентом до Верховної Ради:

"Я думатиму. Я позитивно ставлюся до Хмари. Але якщо голосування за нього буде сприйматися, як голосування проти Федорова, то тут виникає складне питання. Я б хотів бачити на цій посаді Федорова, хоча і з повагою ставлюся до Хмари. Крім того, на цій посаді має бути все таки цивільна особа".

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