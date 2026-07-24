Рада готова собраться на заседание, чтобы назначить министра обороны. Нужна "воля сверху", - "слуга народа" Мережко
Верховная Рада может созвать внеочередное заседание в случае необходимости, в частности для назначения министра обороны.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Что известно?
"Проблема не в том, сможет ли Верховная Рада собраться. Рада соберется без сомнения, если будет такая необходимость и "воля сверху". Мне кажется, что остается политический вопрос, точнее - кого именно предложит президент в качестве кандидата на должность министра обороны. Судя по тому, что я вижу сейчас в новостях, этот вопрос еще окончательно не решен. Возможно, решено сделать паузу в связи с визитом президента в США. Но принципиальный вопрос остается прежним - будет ли принято решение выдвинуть кандидатуру Федорова на пост министра обороны или нет. Оно сугубо политическое. От его решения зависит все остальное, в частности, когда соберется Рада для голосования за нового министра обороны. Мы работаем в комитетах. Например, наш комитет сейчас готовит два важных заседания", - отметил он.
По словам нардепа, если президент прислушается к участникам митинга и внесет в парламент кандидатуру Федорова на должность министра обороны, он поддержит это решение:
"Я не могу давать какие-то советы участникам митинга, хотя уважаю то, что есть неравнодушные люди, которые реагируют на то, что считают неправильным или несправедливым. На сегодняшний день есть четкое требование - чтобы кандидатуру Федорова внесли на пост министра обороны. Федорову предложили какие-то альтернативные варианты, но он не соглашается. Возможно, потому что для реализации его реформ и планов нужна именно эта должность, а не какие-то другие с не всегда понятными полномочиями. Я уважаю такую принципиальную позицию. И если президент прислушается к мнению людей и выдвинет кандидатуру Федорова, то я с удовольствием проголосую "за". В то же время я понимаю президента. Ему приходится учитывать не только мнение протестующих, но и мнение военных, и, возможно, даже наших партнеров. Это непростое решение".
Мережко считает, что Федорова следовало бы оставить на посту главы Минобороны.
"У него есть конкретные положительные результаты, он пользуется доверием со стороны наших партнеров и самого президента. Он пробыл министром всего шесть месяцев. Этого недостаточно, чтобы он успел реализовать свои реформы и проекты. Федоров всегда был эффективным и лояльным членом команды президента. Причем с самого начала. Я считаю, что нужно поддерживать членов команды. Вообще, если исходить из той логики, что кандидатура Федорова не выдвинута на пост министра из-за конфликта с Сирским, то сейчас этот конфликт разрешен - Сирский не занимает должность Главнокомандующего, и сейчас нет оснований, чтобы Федоров снова не стал министром. Когда-то Зеленский на "Плюсах" представил свою команду. Там были и Федоров, и я. Как члену команды, важно дать Федорову шанс и больше времени", - подчеркнул парламентарий и добавил: "Федорова нужно назначить министром еще и потому, что у него, вроде бы, неплохие отношения с Драпатым. То есть они могли бы плодотворно работать в тандеме".
Он признался, что пока не готов ответить на вопрос, поддержит ли он кандидатуру Евгения Хмары в случае внесения ее президентом в Верховную Раду:
"Я подумаю. Я положительно отношусь к Хмаре. Но если голосование за него будет восприниматься как голосование против Федорова, то здесь возникает сложный вопрос. Я бы хотел видеть на этой должности Федорова, хотя и с уважением отношусь к Хмаре. Кроме того, на этой должности должен быть все-таки гражданский человек".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль