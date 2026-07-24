Рада готова собраться на заседание, чтобы назначить министра обороны. Нужна "воля сверху", - "слуга народа" Мережко

Верховная Рада может созвать внеочередное заседание в случае необходимости, в частности для назначения министра обороны.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

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Что известно?

"Проблема не в том, сможет ли Верховная Рада собраться. Рада соберется без сомнения, если будет такая необходимость и "воля сверху". Мне кажется, что остается политический вопрос, точнее - кого именно предложит президент в качестве кандидата на должность министра обороны. Судя по тому, что я вижу сейчас в новостях, этот вопрос еще окончательно не решен. Возможно, решено сделать паузу в связи с визитом президента в США. Но принципиальный вопрос остается прежним - будет ли принято решение выдвинуть кандидатуру Федорова на пост министра обороны или нет. Оно сугубо политическое. От его решения зависит все остальное, в частности, когда соберется Рада для голосования за нового министра обороны. Мы работаем в комитетах. Например, наш комитет сейчас готовит два важных заседания", - отметил он.

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По словам нардепа, если президент прислушается к участникам митинга и внесет в парламент кандидатуру Федорова на должность министра обороны, он поддержит это решение:

"Я не могу давать какие-то советы участникам митинга, хотя уважаю то, что есть неравнодушные люди, которые реагируют на то, что считают неправильным или несправедливым. На сегодняшний день есть четкое требование - чтобы кандидатуру Федорова внесли на пост министра обороны. Федорову предложили какие-то альтернативные варианты, но он не соглашается. Возможно, потому что для реализации его реформ и планов нужна именно эта должность, а не какие-то другие с не всегда понятными полномочиями. Я уважаю такую принципиальную позицию. И если президент прислушается к мнению людей и выдвинет кандидатуру Федорова, то я с удовольствием проголосую "за". В то же время я понимаю президента. Ему приходится учитывать не только мнение протестующих, но и мнение военных, и, возможно, даже наших партнеров. Это непростое решение".

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Мережко считает, что Федорова следовало бы оставить на посту главы Минобороны.

"У него есть конкретные положительные результаты, он пользуется доверием со стороны наших партнеров и самого президента. Он пробыл министром всего шесть месяцев. Этого недостаточно, чтобы он успел реализовать свои реформы и проекты. Федоров всегда был эффективным и лояльным членом команды президента. Причем с самого начала. Я считаю, что нужно поддерживать членов команды. Вообще, если исходить из той логики, что кандидатура Федорова не выдвинута на пост министра из-за конфликта с Сирским, то сейчас этот конфликт разрешен - Сирский не занимает должность Главнокомандующего, и сейчас нет оснований, чтобы Федоров снова не стал министром. Когда-то Зеленский на "Плюсах" представил свою команду. Там были и Федоров, и я. Как члену команды, важно дать Федорову шанс и больше времени", - подчеркнул парламентарий и добавил: "Федорова нужно назначить министром еще и потому, что у него, вроде бы, неплохие отношения с Драпатым. То есть они могли бы плодотворно работать в тандеме".

Он признался, что пока не готов ответить на вопрос, поддержит ли он кандидатуру Евгения Хмары в случае внесения ее президентом в Верховную Раду:

"Я подумаю. Я положительно отношусь к Хмаре. Но если голосование за него будет восприниматься как голосование против Федорова, то здесь возникает сложный вопрос. Я бы хотел видеть на этой должности Федорова, хотя и с уважением отношусь к Хмаре. Кроме того, на этой должности должен быть все-таки гражданский человек".

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