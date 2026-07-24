Рада готова собраться на заседание хоть завтра, если поступит представление от президента, - Рахманин

Верховная Рада готова в любое время собраться для назначения нового министра обороны, однако президент до сих пор не внес соответствующее представление.

Об этом в интервью журналистке Ирине Ромалийской заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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Он назвал назначение министра обороны "цепочкой сложных юридических решений".

"Это не первое и не последнее решение, которое, к большому сожалению, принимается президентом, мягко говоря, без соблюдения Конституции и законодательства.

Проблема не в том, что у нас Верховная Рада достаточно долго не будет проводить пленарные заседания. Поэтому у нас страна останется без министра обороны. Вопрос в том, что представления на должность министра обороны нет.

Как только появится представление — Верховная Рада по указанию соберется и проголосует", — пояснил Рахманин.

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По словам нардепа, никто не против собраться даже завтра.

"Как только появится сформированная повестка дня согласительного совета, как только появится представление президента. Если оно появится завтра, значит, послезавтра состоится пленарное заседание. Все с точностью до наоборот.

Дело не в том, что президент не подает, потому что Верховной Рады нет. Верховная Рада не собирается, потому что президент не подает. Проблем нет никаких", — добавил парламентарий.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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