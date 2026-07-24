Рада готова зібратися на засідання хоч завтра, якщо буде подання від президента, - Рахманін

Верховна Рада готова в будь-який час зібратися для призначення нового міністра оборони, однак президент досі не вніс відповідне подання

Про це в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він назвав призначення міністра оборони "вервечкою складних юридичних рішень".

"Це не перше і не останнє рішення, яка, на превеликий жаль, президентом ухвалюється, м'яко кажучи, без дотримання Конституції та законодавства.

Проблема не в тому, що у нас Верховна Рада достатньо довго не буде проводити пленарні засідання. Тому у нас країна буде без міністра оборони. Питання в тому, що подання на міністра оборони немає.

Щойно з'явиться подання - Верховна Рада за вказівкою збереться та проголосує", - пояснив Рахманін.

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За словами нардепа, ніхто не проти зібратися навіть завтра.

"Як тільки з'явиться сформований порядок денний погоджувальної ради, як тільки з'явиться подання президента. От з'явиться воно завтра, значить післязавтра буде пленарне засідання. Все з точністю до навпаки.

Не те, що президент не подає, тому що Верховної Ради нема. Верховна Рада не збирається, тому що президент не подає. Проблем немає жодних", - додав парламентар.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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