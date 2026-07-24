"Верните эффективного министра": протесты против отставки Федорова продолжаются девятый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером в пятницу, 24 июля, в ряде городов Украины уже девятый день продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщают "Суспільне" и"УП", информирует Цензор.НЕТ.
Киев
В Киеве на протест собралось около 500 человек. Их главное требование — возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.
Другие города
К мирной акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны присоединились и жители Львова.
Участники протеста пришли с плакатами: "Федоров — министр сердец", "Федорова — в Минобороны", "Хватит придумывать должности", "Источник власти — это народ" и многими другими. А также скандировали: "Федоров — министр обороны", "И будем стоять, стояли, стоим", "Власть — это народ", "Война не берет каникул", "Федоров, Драпатый — нас не одолеть", "Ветеранам — ветеран" и "Зеленский, услышь народ".
В Ивано-Франковске, несмотря на грозу, люди снова вышли на митинг, чтобы поддержать экс-министра обороны Федорова.
Также люди собрались в Луцке с плакатами с надписями "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Источник власти — народ", "Верните эффективного министра обороны", "Федоров — министр обороны", а также скандировали "Пусть воюют дроны, а не пехота".
Кроме того, около 150 человек вышли на Соборную площадь в Черкассах. Акция возобновилась после трёхдневного перерыва.
Участники митинга скандировали лозунги "На войне нет каникул".
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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