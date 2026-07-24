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Новости Отставка Федорова
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"Верните эффективного министра": протесты против отставки Федорова продолжаются девятый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером в пятницу, 24 июля, в ряде городов Украины уже девятый день продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщают "Суспільне" и"УП", информирует Цензор.НЕТ.

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Киев

В Киеве на протест собралось около 500 человек. Их главное требование — возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.

протест в Киеве
Фото: УП
протест в Киеве
Фото: УП
протест в Киеве
Фото: УП
протест в Киеве
Фото: УП
протест в Киеве
Фото: УП

Другие города 

К мирной акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны присоединились и жители Львова.

протесты
Фото: "Суспильне"

Участники протеста пришли с плакатами: "Федоров — министр сердец", "Федорова — в Минобороны", "Хватит придумывать должности", "Источник власти — это народ" и многими другими. А также скандировали: "Федоров — министр обороны", "И будем стоять, стояли, стоим", "Власть — это народ", "Война не берет каникул", "Федоров, Драпатый — нас не одолеть", "Ветеранам — ветеран" и "Зеленский, услышь народ".

В Ивано-Франковске, несмотря на грозу, люди снова вышли на митинг, чтобы поддержать экс-министра обороны Федорова.

Также люди собрались в Луцке с плакатами с надписями "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Источник власти — народ", "Верните эффективного министра обороны", "Федоров — министр обороны", а также скандировали "Пусть воюют дроны, а не пехота".

протесты
Фото: "Суспильне"

Кроме того, около 150 человек вышли на Соборную площадь в Черкассах. Акция возобновилась после трёхдневного перерыва. 

протесты
Фото: "Суспильне"

Участники митинга скандировали лозунги "На войне нет каникул".

Читайте также: Протесты против отставки Федорова продолжаются по всей стране. ФОТОрепортаж

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Рада готова собраться на заседание, чтобы назначить министра обороны. Нужна "воля сверху", — "слуга народа" Мережко

Автор: 

Киев (26729) Львов (4713) протест (5800) Федоров Михаил (894) Львовская область (3260) Львовский район (296)
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Топ комментарии
+6
Зеля включів дурака та тіпа не понімаєт. Хоча на картонка прямо написано.
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24.07.2026 20:42 Ответить
+4
ось ця тупа молодь із ЛГБТ тусовки обирають нам міністра оборони - а завтра президента
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24.07.2026 20:49 Ответить
+3
Мудріли знаходять аналогію в істерії ідіотів у 2019 році і в нормальній реакції суспільства на неадекватну кадрову політику Зе у році 2026.
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24.07.2026 20:47 Ответить

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