"Верните эффективного министра": протесты против отставки Федорова продолжаются девятый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером в пятницу, 24 июля, в ряде городов Украины уже девятый день продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщают "Суспільне" и"УП", информирует Цензор.НЕТ.

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Киев

В Киеве на протест собралось около 500 человек. Их главное требование — возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Другие города

К мирной акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны присоединились и жители Львова.

Участники протеста пришли с плакатами: "Федоров — министр сердец", "Федорова — в Минобороны", "Хватит придумывать должности", "Источник власти — это народ" и многими другими. А также скандировали: "Федоров — министр обороны", "И будем стоять, стояли, стоим", "Власть — это народ", "Война не берет каникул", "Федоров, Драпатый — нас не одолеть", "Ветеранам — ветеран" и "Зеленский, услышь народ".

В Ивано-Франковске, несмотря на грозу, люди снова вышли на митинг, чтобы поддержать экс-министра обороны Федорова.

Также люди собрались в Луцке с плакатами с надписями "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Источник власти — народ", "Верните эффективного министра обороны", "Федоров — министр обороны", а также скандировали "Пусть воюют дроны, а не пехота".

Кроме того, около 150 человек вышли на Соборную площадь в Черкассах. Акция возобновилась после трёхдневного перерыва.

Участники митинга скандировали лозунги "На войне нет каникул".

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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