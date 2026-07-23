Протесты против отставки Федорова продолжаются по всей стране. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине уже восьмой день подряд продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Протесты не прекращаются и охватывают различные города

Акции проходят во многих городах страны, в частности в Киеве, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Луцке и Николаеве. Участники протестов требуют вернуть Михаила Федорова на должность в оборонном ведомстве.

Киев

В столице участники акций традиционно собираются на площади Ивана Франко. Также сообщается, что крупная бессрочная акция протеста запланирована на 24 июля.

Львов

Во Львове протестующие выходят на проспект Свободы. Акция проходит у памятника Тарасу Шевченко. Люди держат плакаты с надписями "Верните Федорова", "Услышьте народ", "Что там с Федоровым?", "Нет произволу, да реформам".

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Днепр

В городе продолжаются акции с участием местных жителей. Число участников составляет десятки человек.

Ивано-Франковск

Митинги проходят в центре города.

Луцк

Жители города также присоединяются к акциям протеста. Участвуют небольшие группы людей.

Николаев

В городе продолжаются аналогичные акции. Люди выходят с плакатами и озвучивают свои требования.

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