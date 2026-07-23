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Новости Отставка Федорова
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Протесты против отставки Федорова продолжаются по всей стране. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине уже восьмой день подряд продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Протесты не прекращаются и охватывают различные города

Акции проходят во многих городах страны, в частности в Киеве, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Луцке и Николаеве. Участники протестов требуют вернуть Михаила Федорова на должность в оборонном ведомстве.

Киев

В столице участники акций традиционно собираются на площади Ивана Франко. Также сообщается, что крупная бессрочная акция протеста запланирована на 24 июля.

Акция протеста в Киеве
Фото: "Суспильне"
Акция протеста в Киеве
Фото: "Суспильне"

Львов

Во Львове протестующие выходят на проспект Свободы. Акция проходит у памятника Тарасу Шевченко. Люди держат плакаты с надписями "Верните Федорова", "Услышьте народ", "Что там с Федоровым?", "Нет произволу, да реформам".

Акция протеста во Львове

Акция протеста во Львове

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Днепр

В городе продолжаются акции с участием местных жителей. Число участников составляет десятки человек.

Акция протеста в Днепре

Акция протеста в Днепре

Ивано-Франковск

Митинги проходят в центре города.

Луцк

Жители города также присоединяются к акциям протеста. Участвуют небольшие группы людей.

Николаев

В городе продолжаются аналогичные акции. Люди выходят с плакатами и озвучивают свои требования.

Акция протеста в Николаеве

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Автор: 

Киев (26725) Львов (4712) протест (5799) Федоров Михаил (887) Днепропетровская область (5452) Львовская область (3258) Днепровский район (451) Львовский район (297) Днепровое (9)
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Топ комментарии
+16
Нарiд, купите себе немного мозгов и протестуйте не ЗА Фёдорова, а ПРОТИВ Янелоха.
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23.07.2026 22:03 Ответить
+9
Голобородько №2.
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23.07.2026 22:04 Ответить
+8
Це все робиться задля того, щоб вичавити з електорального поля Залужного, коли будуть вибори на президенти. А тоді в фіналі, скоріш за все, опиняться Зеля і Федоров - "обоє зелено-рябоє".
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23.07.2026 22:13 Ответить

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