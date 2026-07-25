Десятки людей вышли на акцию с требованием вернуть Федорова в Праге. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Праге возле посольства Украины в Чехии прошла акция с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Украинцы в Праге присоединились к протесту
На акцию вышли 40 человек с флагами Украины и плакатами с надписями: "Не забирайте тех, кто работает", "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Федоров мешал обогащаться?", "Верните нашу надежду! МО Федорова", а также принесли пустой чемодан с надписью "Чемодан преимуществ увольнения Федорова".
"Мы солидарны с украинцами, живущими в Украине, и также считаем, что украинской армии нужны реформы. Министр Федоров — это человек, который своими действиями продемонстрировал, что готов к этим реформам и может быть эффективным. Мы хотим, чтобы война как можно скорее закончилась победой Украины и наши дети могли ездить к бабушкам в Украину", — рассказал в комментарии "Радио Свобода" участник акции Кирилл, который живет в Чехии более 10 лет.
"Сейчас это критически важно. У нас нет времени на поиски квалифицированных кадров. Тот кандидат, которого сейчас предложил президент, возможно, и хорош, но ему понадобится время, чтобы разобраться в деле. У нас есть министр, который уже полгода работает и готов работать дальше. Он начал антикоррупционные чистки, и мне кажется, что причина, по которой президент готов предложить Федорову любую должность, но не должность министра обороны, заключается именно в том, что Федоров мешает схемам с поставками оружия", — сказала Елена из Киева, которая живет в Чехии с апреля 2022 года.
К участникам вышел представитель посольства Украины, которому передали письмо с требованиями. Эти требования – возвращение Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны и назначение ветерана на должность министра по делам ветеранов.
Представитель посольства пообещал направить письмо с требованиями активистов в Украину.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Ну, це зрозуміло ! За Федоровим стоїть угрупування Пінчука-Фіали , а Томаш Фіала то є чеський багатій!