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Новости Фото Отставка Федорова
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Десятки людей вышли на акцию с требованием вернуть Федорова в Праге. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Праге возле посольства Украины в Чехии прошла акция с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Украинцы в Праге присоединились к протесту 

На акцию вышли 40 человек с флагами Украины и плакатами с надписями: "Не забирайте тех, кто работает", "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Федоров мешал обогащаться?", "Верните нашу надежду! МО Федорова", а также принесли пустой чемодан с надписью "Чемодан преимуществ увольнения Федорова".

протест в Праге
Фото: Радио Свобода

"Мы солидарны с украинцами, живущими в Украине, и также считаем, что украинской армии нужны реформы. Министр Федоров — это человек, который своими действиями продемонстрировал, что готов к этим реформам и может быть эффективным. Мы хотим, чтобы война как можно скорее закончилась победой Украины и наши дети могли ездить к бабушкам в Украину", — рассказал в комментарии "Радио Свобода" участник акции Кирилл, который живет в Чехии более 10 лет.

протест в Праге
Фото: Радио Свобода

"Сейчас это критически важно. У нас нет времени на поиски квалифицированных кадров. Тот кандидат, которого сейчас предложил президент, возможно, и хорош, но ему понадобится время, чтобы разобраться в деле. У нас есть министр, который уже полгода работает и готов работать дальше. Он начал антикоррупционные чистки, и мне кажется, что причина, по которой президент готов предложить Федорову любую должность, но не должность министра обороны, заключается именно в том, что Федоров мешает схемам с поставками оружия", — сказала Елена из Киева, которая живет в Чехии с апреля 2022 года.

протест в Праге
Фото: Радио Свобода

К участникам вышел представитель посольства Украины, которому передали письмо с требованиями. Эти требования – возвращение Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны и назначение ветерана на должность министра по делам ветеранов.

Представитель посольства пообещал направить письмо с требованиями активистов в Украину. 

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Прага (114) протест (5973) Федоров Михаил (894)
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Топ комментарии
+10
" ... в Чехії відбулася акція з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України ..."

Ну, це зрозуміло ! За Федоровим стоїть угрупування Пінчука-Фіали , а Томаш Фіала то є чеський багатій!
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25.07.2026 00:58 Ответить
+9
Подивився на пики "протестуючих" - молоді люди , а чомусь замість працювати в робочий день ( п'ятниця ) на чеських підприємствах вони з картонками припхались до амбасади ?! Може чеській владі вже не слід цим "протестуючим" виплачувати фінансову допомогу як біженцям?
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25.07.2026 01:16 Ответить
+6
Це квіточки які сподіваються що замість них будуть воювати смартфони з ШІ або якесь міфічне " НАТО"
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25.07.2026 01:34 Ответить

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