Десятки людей вышли на акцию с требованием вернуть Федорова в Праге. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Праге возле посольства Украины в Чехии прошла акция с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины и назначить ветерана на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Украинцы в Праге присоединились к протесту

На акцию вышли 40 человек с флагами Украины и плакатами с надписями: "Не забирайте тех, кто работает", "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Федоров мешал обогащаться?", "Верните нашу надежду! МО Федорова", а также принесли пустой чемодан с надписью "Чемодан преимуществ увольнения Федорова".

Фото: Радио Свобода

"Мы солидарны с украинцами, живущими в Украине, и также считаем, что украинской армии нужны реформы. Министр Федоров — это человек, который своими действиями продемонстрировал, что готов к этим реформам и может быть эффективным. Мы хотим, чтобы война как можно скорее закончилась победой Украины и наши дети могли ездить к бабушкам в Украину", — рассказал в комментарии "Радио Свобода" участник акции Кирилл, который живет в Чехии более 10 лет.

Фото: Радио Свобода

"Сейчас это критически важно. У нас нет времени на поиски квалифицированных кадров. Тот кандидат, которого сейчас предложил президент, возможно, и хорош, но ему понадобится время, чтобы разобраться в деле. У нас есть министр, который уже полгода работает и готов работать дальше. Он начал антикоррупционные чистки, и мне кажется, что причина, по которой президент готов предложить Федорову любую должность, но не должность министра обороны, заключается именно в том, что Федоров мешает схемам с поставками оружия", — сказала Елена из Киева, которая живет в Чехии с апреля 2022 года.

Фото: Радио Свобода

К участникам вышел представитель посольства Украины, которому передали письмо с требованиями. Эти требования – возвращение Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны и назначение ветерана на должность министра по делам ветеранов.

Представитель посольства пообещал направить письмо с требованиями активистов в Украину.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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