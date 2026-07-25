Протесты против отставки Федорова с поста министра обороны продолжаются уже десятый день в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж
В Киеве и ряде других городов Украины 25 июля продолжаются протесты, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и "Радио Свобода".
10-й день протестов
В Киеве люди начали собираться в сквере возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в 19:00.
Участники акции требуют вернуть Федорова на пост министра обороны. Кроме того, звучат призывы заменить на посту главы Минветеранов Виталия Кима, который до обновления правительства работал руководителем Николаевской ОВА.
Помимо Киева люди вышли на митинг во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Днепре, Хмельницком, Черкассах, Николаеве.
Они скандировали лозунги: "Федоров - Драпатый, нас не победить", "На войне нет каникул", "Мы поддерживаем тех, кто стоит за нас там" и "Депутаты - на работу".
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Нині часто чую :«Молодь вийшла на протест…молодь вимагає…молодь знає…не зневажайте молодь…»
Дивна думка, що молодь щось там може знати, має право чогось там вимагати, що молодь заслуговує на повагу лише з причини віку.
В нинішніх реаліях, молодь - це до віку мобілізації. Якості людей цієї вікової категорії є значно гіршими, ніж у старших. Молодь не має освіти та досвіду.
Старші подекуди виховувалися на книжках, ці виховуються на тік-тоці. Вони здебільшого не здатні опанувати тексту довшого, ніж 5 слів, не в змозі утримати думку довше, ніж на 15 секунд.
Молодь більше, ніж старші сидять на хімії, в тому числі на важкій наркоті.
Молодь має більший гомосексуальний досвід і багато хто вважають гомосексуалізм конкурентною перевагою.
Більше, ніж дорослі, підтримують легалізацію наркотиків і одностатевих «шлюбів».
Більше, ніж старші покоління, зневажають Бога.
Значно більший відсоток не народить дітей, бо не захоче.
Значно менший відсоток піде у військо.
Нові покоління менш здатні до наукової й художньої творчості.
Молодь здебільшого більш чорнорота, ніж старші й ще менше, ніж дорослі звʼязана правилами моралі.
Є винятки. Ми займаємося ними. Це молоді християни, які не пʼють, не вживають наркотики, для яких Святий Дух є найкращим антидепресантом, вони читають товсті книжки, моляться, займаються науками, поважають своїх наставників і вже служать, або незабаром служитимуть у Силах Оборони.
Щоправда, я не бачив жодного з них з картонкою.