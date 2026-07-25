Протесты против отставки Федорова с поста министра обороны продолжаются уже десятый день в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

В Киеве и ряде других городов Украины 25 июля продолжаются протесты, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и "Радио Свобода".

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10-й день протестов

В Киеве люди начали собираться в сквере возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в 19:00.

Участники акции требуют вернуть Федорова на пост министра обороны. Кроме того, звучат призывы заменить на посту главы Минветеранов Виталия Кима, который до обновления правительства работал руководителем Николаевской ОВА.

Помимо Киева люди вышли на митинг во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Днепре, Хмельницком, Черкассах, Николаеве.

Они скандировали лозунги: "Федоров - Драпатый, нас не победить", "На войне нет каникул", "Мы поддерживаем тех, кто стоит за нас там" и "Депутаты - на работу".

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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