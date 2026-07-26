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Акции с требованием вернуть Федорова продолжаются одиннадцатый день в городах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 26 июля, в ряде городов Украины проходит 11-й день протестов в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
11-й день протестов
Протесты проходят в Киеве, Днепре, Львове, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и других городах.
Участники акции требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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