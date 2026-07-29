Федоров пояснив розбіжності із Сирським: Не особистий конфлікт, а світоглядний

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час його роботи Міноборони не блокувало рішень Генерального штабу та головнокомандувача Олександра Сирського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю "Українській правді".

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Конфлікт був не особистий, а світоглядний

Федоров заперечив наявність особистого конфлікту з головнокомандувачем. За його словами, йшлося про різні підходи до ведення війни та впровадження змін.

Він пояснив, що мав власне бачення, яке включало реформи, проєкти та операції. Це бачення він презентував президенту ще до призначення, а згодом — головнокомандувачу та начальнику Генерального штабу. Водночас виник інституційний і культурний конфлікт щодо реалізації цих ідей.

"Насправді в нас прямо такого особистого конфлікту з главкомом не було. Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли", — зазначив Федоров.

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Рішення не блокували, від посад відмовився

Ексміністр підкреслив, що Міністерство оборони не зупиняло рішень військового керівництва. Він пояснив це тим, що армія постійно веде бойові дії і має працювати максимально ефективно.

Також Федоров заявив, що не висував ультиматумів щодо своєї посади. Після пресбрифінгу та на тлі протестів йому пропонували різні посади, але він відмовився від них, оскільки не підтримує формальні ролі без реального впливу.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого

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