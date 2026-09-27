Фіцо пригрозив достроковими виборами через суперечки у коаліції

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через суперечки всередині його коаліції дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у січні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Фіцо попередив коаліцію про можливі вибори

Фіцо вже кілька місяців намагається врегулювати суперечки у Словацькій національній партії (SNS).

Лідер партії Андрей Данко вимагає відставки міністра охорони довкілля Томаша Тараби. Спочатку саме SNS висунула його на цю посаду.

Однак зміни в уряді можуть вплинути на склад парламентської більшості. Тараба натякнув, що після відставки може створити нову фракцію разом з іншими депутатами. Це може позбавити уряд Фіцо більшості у парламенті, який налічує 150 депутатів.

"Якщо пан Данко та пан Тараба не схаменуться, у січні можуть відбутися дострокові вибори", – заявив Фіцо під час теледебатів у неділю.

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Чергові вибори мають відбутися у 2027 році

Жодна з партій коаліції поки відкрито не закликала провести дострокові вибори. Попередження Фіцо пролунало на тлі суперечок між партнерами по коаліції.

Фіцо зазначив, що нинішня коаліція є найскладнішим урядом, яким йому доводилося керувати.

"Якщо ви хочете її розвалити, то розвалюйте. На відміну від інших, я готовий до січня", – сказав він.

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Фіцо чотири рази обіймав посаду прем’єр-міністра.

Чергові парламентські вибори у Словаччині заплановані на вересень 2027 року.

У п’ятницю Фіцо заявив, що його уряд може втратити свою незначну більшість у парламенті.