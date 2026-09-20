Західні політики хочуть спровокувати війну НАТО з РФ, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "підливав олію у вогонь" у російсько-українській війні та нібито прагне спровокувати прямий конфлікт НАТО з Росією. При цьому він визнав, що війну розпочала Росія, напавши на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у соцмережах.

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Прем’єр Словаччини вважає, що західні політки прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією у разі поразки України на полі бою.

"Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією", – заявив Фіцо.

Він повторив, що "Захід понад чотири роки марно підливав олію у вогонь в Україні".

При цьому Фіцо визнає, що війну розпочала Росія, коли напала на Україну, але наголошує: "Росію неможливо перемогти у звичайній війні, лише за допомогою ядерної зброї".

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"Якщо хтось зацікавлений у тому, щоб спровокувати військовий конфлікт між НАТО та Росією з метою задоволення власних національно-державних інтересів, то він повинен нести за такий крок власну відповідальність і не перекладати її на інші держави-члени НАТО", – додав він у зверненні.

Фіцо запевнив, що Словаччина не буде брати участь у такому "конфлікті", попри статтю 5 НАТО.

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"За мого урядування ніхто під вигаданим приводом не вижене словацьких солдатів за межі території Словаччини, щоб вони воювали проти Росії чи іншої країни", – наголосив він.

У відео він заявив, що щомісяця на фронті гине 27 тисяч українських військових. Цю цифру, за його словами, раніше навів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я не маю права ставити під сумнів ці дані, хоча навмисне перебільшення масштабів людських втрат може вплинути на західний світ, щоб той ще більше збільшив військову та фінансову допомогу Україні", – сказав прем’єр Словаччини.

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