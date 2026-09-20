Западные политики хотят спровоцировать войну НАТО с РФ, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад более четырех лет "подливал масла в огонь" в российско-украинской войне и якобы стремится спровоцировать прямой конфликт НАТО с Россией. При этом он признал, что войну начала Россия, напав на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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Премьер-министр Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с Россией в случае поражения Украины на поле боя.

"Провал стратегии уничтожения России посредством войны в Украине заставляет многих западных политиков прийти к выводу, что если это не удастся с помощью украинской армии и ее полной поддержки, то нужно сделать все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", - заявил Фицо.

Он повторил, что "Запад более четырех лет тщетно подливал масла в огонь в Украине".

При этом Фицо признает, что войну начала Россия, напав на Украину, но подчеркивает: "Россию невозможно победить в обычной войне, только с помощью ядерного оружия".

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"Если кто-то заинтересован в том, чтобы спровоцировать военный конфликт между НАТО и Россией с целью удовлетворения собственных национально-государственных интересов, то он должен нести за такой шаг собственную ответственность и не перекладывать ее на другие государства-члены НАТО", - добавил он в обращении.

Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать в таком "конфликте", несмотря на статью 5 НАТО.

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"При моем правлении никто под надуманным предлогом не выгонит словацких солдат за пределы территории Словакии, чтобы они воевали против России или другой страны", – подчеркнул он.

В видео он заявил, что ежемесячно на фронте гибнет 27 тысяч украинских военных. Эту цифру, по его словам, ранее привел премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я не имею права ставить под сомнение эти данные, хотя намеренное преувеличение масштабов человеческих потерь может повлиять на западный мир, чтобы тот еще больше увеличил военную и финансовую помощь Украине", - сказал премьер Словакии.

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