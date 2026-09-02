Словаччина приєднається до компенсаційної комісії для України попри тиск Росії: уряд Фіцо схвалив рішення

Уряд Словаччини схвалив приєднання країни до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, попри невдоволення Росії. Раніше прем’єр Роберт Фіцо особисто розпорядився призупинити розгляд цього питання, однак тепер уряд підтримав документ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про рішення словацького уряду пише Denník N.

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Фіцо визнав, що Москва виступила проти

Словаччина планувала приєднатися до конвенції раніше, однак Фіцо відкликав свій підпис та минулого тижня розпорядився призупинити переговори.

Прем’єр підтвердив, що словацька сторона отримала від Росії сигнал про невдоволення майбутнім приєднанням Братислави до конвенції.

"Так, це правда, вчора я дізнався від нашого посла про інформацію з російської сторони, що їм не подобається ця конвенція про комісію з претензій", – заявив Фіцо.

Водночас він назвав "цілком нормальним", коли інша держава висловлює незгоду з рішеннями Словаччини.

"Минулого тижня ми призупинили переговори з цього питання, щоб з’ясувати деякі деталі, а сьогодні ми її схвалили", – сказав словацький прем’єр.

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Рішення ще має схвалити парламент

Міжнародна компенсаційна комісія має стати частиною механізму розгляду претензій щодо збитків, завданих Україні російською агресією.

Фіцо зазначив, що створення комісії передбачене конвенцією Ради Європи. За його словами, її майбутні рішення не матимуть обов’язкової сили, однак саму конвенцію він назвав сильним політичним жестом.

Рішення уряду ще не завершує процедуру приєднання Словаччини – конвенцію має ратифікувати парламент країни.

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