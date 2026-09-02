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Новини Допомога Україні від Словаччини
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Словаччина приєднається до компенсаційної комісії для України попри тиск Росії: уряд Фіцо схвалив рішення

Уряд Фіцо схвалив приєднання Словаччини до компенсаційної комісії для України попри невдоволення РФ

Уряд Словаччини схвалив приєднання країни до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, попри невдоволення Росії. Раніше прем’єр Роберт Фіцо особисто розпорядився призупинити розгляд цього питання, однак тепер уряд підтримав документ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про рішення словацького уряду пише Denník N.

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Фіцо визнав, що Москва виступила проти

Словаччина планувала приєднатися до конвенції раніше, однак Фіцо відкликав свій підпис та минулого тижня розпорядився призупинити переговори.

Прем’єр підтвердив, що словацька сторона отримала від Росії сигнал про невдоволення майбутнім приєднанням Братислави до конвенції.

"Так, це правда, вчора я дізнався від нашого посла про інформацію з російської сторони, що їм не подобається ця конвенція про комісію з претензій", – заявив Фіцо.

Водночас він назвав "цілком нормальним", коли інша держава висловлює незгоду з рішеннями Словаччини.

"Минулого тижня ми призупинили переговори з цього питання, щоб з’ясувати деякі деталі, а сьогодні ми її схвалили", – сказав словацький прем’єр.

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Рішення ще має схвалити парламент

Міжнародна компенсаційна комісія має стати частиною механізму розгляду претензій щодо збитків, завданих Україні російською агресією.

Фіцо зазначив, що створення комісії передбачене конвенцією Ради Європи. За його словами, її майбутні рішення не матимуть обов’язкової сили, однак саму конвенцію він назвав сильним політичним жестом.

Рішення уряду ще не завершує процедуру приєднання Словаччини – конвенцію має ратифікувати парламент країни.

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допомога (8043) Словаччина (1040) Фіцо Роберт (359)
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Топ коментарі
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Пипець! Добре, що я сидів, бо впав би від такої новини. Хто ж це наступив фіці на еті бейци? Ну не саме воно додумалось до такого фінта вухами.
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02.09.2026 18:03 Відповісти
+2
Бо боїться, що його вдягнені рашкою онучі можуть засмердіти на весь Світ і завдати йому шкоди.
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02.09.2026 18:14 Відповісти
+1
Фіцо не проросійський? Фіцо не проросійський? Ну тоді вибачайте ... Та чинного прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо світові медіа та провідні аналітики обґрунтовано вважають проросійським політиком і популістом. Фіцо залишається одним із найбільш лояльних до Москви лідерів у Європі, чий політичний курс серйозно ускладнює підтримку України з боку західних союзників.
У словацькому політикумі регулярно виникають скандали через залежність уряду від позиції Кремля.
Одразу після приходу до влади Фіцо виконав свою передвиборчу обіцянку та повністю припинив постачання зброї Україні з державних складів Словаччини.
Фіцо (часто спільно з угорським екс-прем'єром Віктором Орбаном) регулярно використовував і використовує право вето. Його уряд гальмував і блокував ухвалення пакетів санкцій проти РФ (зокрема 18-го та 19-го пакетів), критикуючи європейські обмеження на російський газ, нафту та ядерне паливо.
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02.09.2026 18:18 Відповісти

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