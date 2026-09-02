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Новости Помощь Украине от Словакии
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Словакия присоединится к компенсационной комиссии для Украины, несмотря на давление России: правительство Фицо одобрило решение

Правительство Фицо одобрило присоединение Словакии к компенсационной комиссии для Украины, несмотря на недовольство РФ

Правительство Фицо одобрило присоединение Словакии к Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, несмотря на недовольство России. Ранее премьер-министр Роберт Фицо лично распорядился приостановить рассмотрение этого вопроса, однако теперь правительство поддержало документ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о решении словацкого правительства пишет Denník N.

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Фицо признал, что Москва выступила против

Словакия планировала присоединиться к конвенции раньше, однако Фицо отозвал свою подпись и на прошлой неделе распорядился приостановить переговоры.

Премьер подтвердил, что словацкая сторона получила от России сигнал о недовольстве предстоящим присоединением Братиславы к конвенции.

"Да, это правда, вчера я узнал от нашего посла об информации с российской стороны, что им не нравится эта конвенция о комиссии по претензиям", — заявил Фицо.

В то же время он назвал "совершенно нормальным", когда другое государство выражает несогласие с решениями Словакии.

"На прошлой неделе мы приостановили переговоры по этому вопросу, чтобы выяснить некоторые детали, а сегодня мы ее одобрили", — сказал словацкий премьер.

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Решение еще должно одобрить парламент

Международная компенсационная комиссия должна стать частью механизма рассмотрения претензий относительно ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Фицо отметил, что создание комиссии предусмотрено конвенцией Совета Европы. По его словам, ее будущие решения не будут иметь обязательной силы, однако саму конвенцию он назвал сильным политическим жестом.

Решение правительства еще не завершает процедуру присоединения Словакии — конвенцию должен ратифицировать парламент страны.

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Топ комментарии
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Пипець! Добре, що я сидів, бо впав би від такої новини. Хто ж це наступив фіці на еті бейци? Ну не саме воно додумалось до такого фінта вухами.
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02.09.2026 18:03 Ответить
+2
Бо боїться, що його вдягнені рашкою онучі можуть засмердіти на весь Світ і завдати йому шкоди.
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02.09.2026 18:14 Ответить
+1
Фіцо не проросійський? Фіцо не проросійський? Ну тоді вибачайте ... Та чинного прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо світові медіа та провідні аналітики обґрунтовано вважають проросійським політиком і популістом. Фіцо залишається одним із найбільш лояльних до Москви лідерів у Європі, чий політичний курс серйозно ускладнює підтримку України з боку західних союзників.
У словацькому політикумі регулярно виникають скандали через залежність уряду від позиції Кремля.
Одразу після приходу до влади Фіцо виконав свою передвиборчу обіцянку та повністю припинив постачання зброї Україні з державних складів Словаччини.
Фіцо (часто спільно з угорським екс-прем'єром Віктором Орбаном) регулярно використовував і використовує право вето. Його уряд гальмував і блокував ухвалення пакетів санкцій проти РФ (зокрема 18-го та 19-го пакетів), критикуючи європейські обмеження на російський газ, нафту та ядерне паливо.
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02.09.2026 18:18 Ответить

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