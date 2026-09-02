Словакия присоединится к компенсационной комиссии для Украины, несмотря на давление России: правительство Фицо одобрило решение

Правительство Фицо одобрило присоединение Словакии к Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, несмотря на недовольство России. Ранее премьер-министр Роберт Фицо лично распорядился приостановить рассмотрение этого вопроса, однако теперь правительство поддержало документ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о решении словацкого правительства пишет Denník N.

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Фицо признал, что Москва выступила против

Словакия планировала присоединиться к конвенции раньше, однако Фицо отозвал свою подпись и на прошлой неделе распорядился приостановить переговоры.

Премьер подтвердил, что словацкая сторона получила от России сигнал о недовольстве предстоящим присоединением Братиславы к конвенции.

"Да, это правда, вчера я узнал от нашего посла об информации с российской стороны, что им не нравится эта конвенция о комиссии по претензиям", — заявил Фицо.

В то же время он назвал "совершенно нормальным", когда другое государство выражает несогласие с решениями Словакии.

"На прошлой неделе мы приостановили переговоры по этому вопросу, чтобы выяснить некоторые детали, а сегодня мы ее одобрили", — сказал словацкий премьер.

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Решение еще должно одобрить парламент

Международная компенсационная комиссия должна стать частью механизма рассмотрения претензий относительно ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Фицо отметил, что создание комиссии предусмотрено конвенцией Совета Европы. По его словам, ее будущие решения не будут иметь обязательной силы, однако саму конвенцию он назвал сильным политическим жестом.

Решение правительства еще не завершает процедуру присоединения Словакии — конвенцию должен ратифицировать парламент страны.

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