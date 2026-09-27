Фицо пригрозил досрочными выборами из-за разногласий в коалиции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за разногласий внутри его коалиции досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Фицо предупредил коалицию о возможных выборах

Фицо уже несколько месяцев пытается урегулировать разногласия в Словацкой национальной партии (SNS).

Лидер партии Андрей Данко требует отставки министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы. Изначально именно SNS выдвинула его на эту должность.

Однако изменения в правительстве могут повлиять на состав парламентского большинства. Тараба намекнул, что после отставки может создать новую фракцию вместе с другими депутатами. Это может лишить правительство Фицо большинства в парламенте, насчитывающем 150 депутатов.

"Если господин Данко и господин Тараба не опомнятся, в январе могут состояться досрочные выборы", — заявил Фицо во время теледебатов в воскресенье.

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Очередные выборы должны состояться в 2027 году

Ни одна из партий коалиции пока открыто не призывала к проведению досрочных выборов. Предупреждение Фицо прозвучало на фоне споров между партнерами по коалиции.

Фицо отметил, что нынешняя коалиция — самое сложное правительство, которым ему приходилось руководить.

"Если вы хотите его развалить, то разваливайте. В отличие от других, я готов до января", — сказал он.

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Фицо четыре раза занимал пост премьер-министра.

Очередные парламентские выборы в Словакии запланированы на сентябрь 2027 года.

В пятницу Фицо заявил, что его правительство может потерять свое незначительное большинство в парламенте.