Фицо пригрозил досрочными выборами из-за разногласий в коалиции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за разногласий внутри его коалиции досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Фицо предупредил коалицию о возможных выборах
Фицо уже несколько месяцев пытается урегулировать разногласия в Словацкой национальной партии (SNS).
Лидер партии Андрей Данко требует отставки министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы. Изначально именно SNS выдвинула его на эту должность.
Однако изменения в правительстве могут повлиять на состав парламентского большинства. Тараба намекнул, что после отставки может создать новую фракцию вместе с другими депутатами. Это может лишить правительство Фицо большинства в парламенте, насчитывающем 150 депутатов.
"Если господин Данко и господин Тараба не опомнятся, в январе могут состояться досрочные выборы", — заявил Фицо во время теледебатов в воскресенье.
Очередные выборы должны состояться в 2027 году
Ни одна из партий коалиции пока открыто не призывала к проведению досрочных выборов. Предупреждение Фицо прозвучало на фоне споров между партнерами по коалиции.
Фицо отметил, что нынешняя коалиция — самое сложное правительство, которым ему приходилось руководить.
"Если вы хотите его развалить, то разваливайте. В отличие от других, я готов до января", — сказал он.
Фицо четыре раза занимал пост премьер-министра.
Очередные парламентские выборы в Словакии запланированы на сентябрь 2027 года.
В пятницу Фицо заявил, что его правительство может потерять свое незначительное большинство в парламенте.
- К слову, Фицо отказался защищаться в случае нападения России. 17 сентября во время выступления перед студентами и сотрудниками больницы в Прешове он заявил, что не хочет, чтобы Словакия была втянута в войну по 5-й статье НАТО.
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