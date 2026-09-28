Близько 45 знищених і спалених вантажівок, на російському автошляху Р-280 "Новоросія" окупованими територіями до захопленого українського Криму. ВIДЕО

На російському автошляху Р-280 Новоросія, який використовується окупантами як частина сухопутного коридору до захопленого Криму, зафіксували близько 45 знищених, згорілих та пошкоджених транспортних засобів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться лише про один маршрут, яким російські війська забезпечують свої угруповання на окупованих територіях півдня України. Уздовж дороги зафіксовані десятки знищених та вигорілих машин, а частина техніки на момент зйомки ще палає.

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Серед ураженого транспорту переважають вантажівки, причепи, паливозаправники та інші логістичні машини, які противник використовує для перевезення пального, вантажів і забезпечення своїх підрозділів.

Загалом на оприлюднених кадрах можна нарахувати близько 45 одиниць знищеного, згорілого або палаючого транспорту.

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