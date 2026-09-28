Дрони 426-го полку БпС знищили три ворожі вантажівки на ходу, четверта вибухнула з боєкомплектом. ВIДЕО

Оператори 426-го окремого полку безпілотних систем оприлюднили добірку ударів по російській військовій логістиці в тилу противника. На короткому відео українські безпілотники атакують одразу чотири вантажівки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи опублікували воїни 426-го окремого полку безпілотних систем.

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На записі зафіксовано чотири окремі атаки. У перших трьох епізодах українські оператори наздоганяють російські вантажівки просто під час руху автомобільними дорогами. Частина машин замаскована гілками та маскувальними матеріалами, однак це не заважає безпілотникам виявити та атакувати їх.

Четверту вантажівку українські воїни заскочили вже на узбіччі дороги. Після удару по машині відбувається серія потужних вторинних вибухів, що може свідчити про детонацію боєприпасів, які перевозили або зберігали у вантажівці.

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