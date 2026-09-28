Дроны 426-го полка БпС уничтожили три вражеских грузовика на ходу, четвертый взорвался вместе с боекомплектом

Операторы 426-го отдельного полка беспилотных систем обнародовали подборку ударов по российской военной логистике в тылу противника. На коротком видео украинские беспилотники атакуют сразу четыре грузовика оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий опубликовали бойцы 426-го отдельного полка беспилотных систем.

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На записи запечатлены четыре отдельных атаки. В первых трех эпизодах украинские операторы догоняют российские грузовики прямо во время движения по автомобильным дорогам. Часть машин замаскирована ветками и маскировочными материалами, однако это не мешает беспилотникам обнаружить и атаковать их.

Четвертый грузовик украинские военные застали уже на обочине дороги. После удара по машине происходит серия мощных вторичных взрывов, что может свидетельствовать о детонации боеприпасов, которые перевозились или хранились в грузовике.

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