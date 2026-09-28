Около 45 уничтоженных и сожженных грузовиков, на российской автодороге Р-280 "Новороссия" по оккупированных территориях до захваченного украинского Крыма. ВИДЕО

На российской автодороге Р-280 "Новороссия", которую оккупанты используют в качестве части сухопутного коридора к захваченному Крыму, зафиксировано около 45 уничтоженных, сгоревших и поврежденных транспортных средств противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет лишь об одном маршруте, по которому российские войска снабжают свои группировки на оккупированных территориях юга Украины. Вдоль дороги зафиксированы десятки уничтоженных и сгоревших машин, а часть техники на момент съемки еще горит.

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Среди поврежденного транспорта преобладают грузовики, прицепы, топливозаправщики и другие логистические машины, которые противник использует для перевозки топлива, грузов и обеспечения своих подразделений.

Всего на обнародованных кадрах можно насчитать около 45 единиц уничтоженного, сгоревшего или горящего транспорта.

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