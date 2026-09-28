Подоляк увійде до команди підсанкційного росіянина, який хоче очолити ФІДЕ: ФШУ звернулся до СБУ

Федерація шахів України заявила, що не уповноважувала Михайла Подоляка представляти Україну у ФІДЕ, та вимагає не призначати його віцепрезидентом організації.

Про це йдеться у заяві Федерації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"26 вересня 2026 року на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було обрано нового президента організації. Ним став Тимур Турлов, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України. Крім того, за наявною інформацією, проти Турлова готуються інші дієві санкції.

На засіданні Генеральної Асамблеї Тимур Турлов оголосив, що на посади віце-президентів ФІДЕ призначено громадянина України Михайла Подоляка і громадянина російської федерації (рф) Павла Колобкова", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Федерації шахів наголосили, що не уповноважували Михайла Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ.

"Михайло Подоляк не має відношення до Федерації шахів України та шахового життя в Україні.

Громадянин рф Павло Колобков, колишній міністр спорту рф, не може обіймати посади в ФІДЕ, так як членство федерації шахів рф у ФІДЕ на даний час призупинено.

ФШУ вимагає не призначати Михайла Подоляка і Павла Колобкова на посади віце-президентів ФІДЕ", - зазначили там.

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Також у Федерації вважають, що дії Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії РФ, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України.

"ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

ФШУ також закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка. Коли ви будете чути сигнал тривоги, звуки шахедів, ракет і вибухи, знайте: в цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віцепрезидент ФІДЕ", - підсумували у заяві.

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