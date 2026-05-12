В ОП пояснили, як можна "продати" РФ ідею "аеропортового перемир’я"
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ідею так званого "аеропортового перемир’я" можна подати Росії як прагматичний крок для зниження ризиків у цивільній авіації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Подоляка в етері телемарафону.
Йдеться про ініціативу взаємної відмови від ударів по аеропортах, яку Україна пропонує обговорювати за участі європейських партнерів.
Ідея окремого формату для безпеки
За словами Подоляка, така домовленість може стати окремим напрямом переговорів. Вона дозволить зосередитися саме на питаннях безпеки цивільної інфраструктури та створити основу для подальших рішень.
Україна розраховує, що країни Європи допоможуть організувати діалог і виступлять посередниками у цьому процесі.
"Це можна буде продати в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир’я, а про формат, який дозволить уникнути проблем в аеропортах",- додав Подоляк.
Подоляк вважає, що саме такий підхід може бути більш зрозумілим для російської сторони.
Чому це може бути вигідно Росії
Радник керівника ОП наголосив, що для Росії це питання можна подати як технічне рішення, яке допоможе уникнути збоїв у роботі авіаційної інфраструктури.
Ідею аеропортового перемир’я раніше озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн.
У Києві вважають, що подібні точкові домовленості можуть стати першим кроком до ширших переговорів.
В Україні все одно аерпорти не працюють.
А воно хоче для рашки зробити комфортні умови
сподіваюсь єдиним і останнім пасажиром його без Вождь Плємєні.
Амен !
* - казак - то по каtsапськи, українською - козак.
для рашки авіасполучення - це все !
для України його відсутність - дрібні незручності.
то кому потрібне це "перемир'я" ?
І на таку подібну хгуйню витрачаються державні ресурси та дорогоцінний час роботи спеціалістів, радників, поспдовців
На фоні Міндічгейту та підозри Єрмаку можна і про колонізацію Марса поговорити.
У цій фразі уся квінтесенція довбоїбизму радників ЗЄ.
Вони все ще торгуються з крокодилом, який гризе наші ноги.
Тобто, реальність цих чортів взагалі не хвилює. Їх хвилює, як би це покрасивіше виглядало.
Пов'яжемо на культі красивий бант і скажемо, що без ніг навіть краще стало.
А те, що крокодил має єдину мету доїсти все до кінця - то таке.
І з черговою ідеєю підмахування русні.
1. Ми І ТАК не б'ємо по цивільних аеропортах русні.
2. Якшо русня і погодиться - то викотить і якості умови зони безпеки навкола аеропортів які фактично перекриють ВСІ великі міста в яких розташовані їх стратегічні оборонні заводи і енергетика.
3. Русня буде вільно літати а іноземі авіакомпанія все одно не полетять в країну де точиться війна і де в повітряниму просторі літають ракети і сотні дронів щодня.
Чергова дебільна зрадо-ідея від ублюдських зелених дегенератів.
Бо іншого плану немає
пререзидента.
витягати з шафи за необхідності палива шефа
Без авіасполучення ми якось ще рочків зо три переживемо, а на расії з їхніми безкраніми глубєнями "ковйор" швидко приведе до великих збитків і занепаду авіаційної логістики.
Відкриття будь-якого аеропорту в Україні - це надання можливості росіянам у будь-який момент провести терористичну атаку із значною кількістю людських жертв.
Дуже хочу дочекатись, коли все збіговисько під назвою "ОПа" розгонять з вовчими квитками, а цю інституцію переіменують, і до заплямованої назви "ОПа" ніколи не повернуться.
У нас вся пенсійна система влаштована криво, на жаль.
А, іще ж Татаров...
Нам довели до відома.
А ми,як завжди,на отаких сайтах висловимо своє незадоволення,і все...
Для Ураїни ніяких плюсів. Тільки що перевозити трудових мігрантів. Не повезуть же їх на потягах через Європу? Ці хлопці розбіжаться на першій европескій ж/д станції. А так - заватажили у транспортник і полетіли. Збили/не збили - нових завезуть.
Одним словом спочатку Сибіга потім Подоляк - ***"о попросив?
Тож, про підприємства ВПК пітьми, які переважно сконцентровані за МКАДою, можна не хвилюватись.
4 роки їм нетреба було аеропортне перемирʼя, а коли почали судити Козиря, то раптом знадобилося.