В ОП пояснили, як можна "продати" РФ ідею "аеропортового перемир’я"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ідею так званого "аеропортового перемир’я" можна подати Росії як прагматичний крок для зниження ризиків у цивільній авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Подоляка в етері телемарафону.

Йдеться про ініціативу взаємної відмови від ударів по аеропортах, яку Україна пропонує обговорювати за участі європейських партнерів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ідея окремого формату для безпеки

За словами Подоляка, така домовленість може стати окремим напрямом переговорів. Вона дозволить зосередитися саме на питаннях безпеки цивільної інфраструктури та створити основу для подальших рішень.

Україна розраховує, що країни Європи допоможуть організувати діалог і виступлять посередниками у цьому процесі.

"Це можна буде продати в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир’я, а про формат, який дозволить уникнути проблем в аеропортах",- додав Подоляк.

Подоляк вважає, що саме такий підхід може бути більш зрозумілим для російської сторони.

Також читайте: "Корупція – невід’ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні

Чому це може бути вигідно Росії

Радник керівника ОП наголосив, що для Росії це питання можна подати як технічне рішення, яке допоможе уникнути збоїв у роботі авіаційної інфраструктури.

Ідею аеропортового перемир’я раніше озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн.

У Києві вважають, що подібні точкові домовленості можуть стати першим кроком до ширших переговорів.

Також читайте: Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі з людьми проросійської партії, - Мендель