В ОП пояснили, як можна "продати" РФ ідею "аеропортового перемир’я"

Подоляк заявив, що ідею перемир’я можна продати Росії

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ідею так званого "аеропортового перемир’я" можна подати Росії як прагматичний крок для зниження ризиків у цивільній авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Подоляка в етері телемарафону.

Йдеться про ініціативу взаємної відмови від ударів по аеропортах, яку Україна пропонує обговорювати за участі європейських партнерів.

Ідея окремого формату для безпеки

За словами Подоляка, така домовленість може стати окремим напрямом переговорів. Вона дозволить зосередитися саме на питаннях безпеки цивільної інфраструктури та створити основу для подальших рішень.

Україна розраховує, що країни Європи допоможуть організувати діалог і виступлять посередниками у цьому процесі.

"Це можна буде продати в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир’я, а про формат, який дозволить уникнути проблем в аеропортах",- додав Подоляк.

Подоляк вважає, що саме такий підхід може бути більш зрозумілим для російської сторони.

Чому це може бути вигідно Росії

Радник керівника ОП наголосив, що для Росії це питання можна подати як технічне рішення, яке допоможе уникнути збоїв у роботі авіаційної інфраструктури.

Ідею аеропортового перемир’я раніше озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн.

У Києві вважають, що подібні точкові домовленості можуть стати першим кроком до ширших переговорів.

+52
Мудаг!!
В Україні все одно аерпорти не працюють.
А воно хоче для рашки зробити комфортні умови
12.05.2026 23:52 Відповісти
+35
100%. Це те саме коли рашисти знищили нашу енергетику а потім Зеля запропонував енергетичне перемир'я щоб ми не знищили кацапську енергетику. Те ж саме буде з аеропортами. В Україні як не літали так і не будуть літати цивільна авіація бо рашисти в любу секунду її знищать або наша ж ПВО випадково зіб'є. Зате ЗСУ не будуть чіпати кацапську авіацію в тому числі і рашистські літаки які ******** Україну. Так що тут ******* зрадою
13.05.2026 00:46 Відповісти
+21
➡️Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн. Джерело: https://censor.net/ua/n4002895
І на таку подібну хгуйню витрачаються державні ресурси та дорогоцінний час роботи спеціалістів, радників, поспдовців
12.05.2026 23:53 Відповісти
Якщо сюди впрягся подоляк, то це і є зрада. Чергова.
13.05.2026 09:47 Відповісти
дєло архінужноє це аеропортне пєрєміміє !

сподіваюсь єдиним і останнім пасажиром його без Вождь Плємєні.

Амен !

.
13.05.2026 01:11 Відповісти
Там "хитріше"... жОПа готує собі плани втечі... Бо на поїзді, чи автомобілі, тікать довго - можуть перехопить, по дорозі. А в літак сів - і через годину уже за еордоном...
13.05.2026 05:55 Відповісти
І скажіть що в ОПі не заслані казачкі* сидять? На кожному кроці, кожним дебільним висером своїм паляться. Але мудрий нарід хаває.
* - казак - то по каtsапськи, українською - козак.
13.05.2026 09:08 Відповісти
Падаль як...як вона є, в поврий зріст😡😡😡
13.05.2026 09:14 Відповісти
Зеленим вірити не можна.
12.05.2026 23:52 Відповісти
ідіоти !
для рашки авіасполучення - це все !

для України його відсутність - дрібні незручності.

то кому потрібне це "перемир'я" ?

.
13.05.2026 01:16 Відповісти
Зєлі-піськограю.
13.05.2026 08:04 Відповісти
➡️Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн. Джерело: https://censor.net/ua/n4002895
І на таку подібну хгуйню витрачаються державні ресурси та дорогоцінний час роботи спеціалістів, радників, поспдовців
12.05.2026 23:53 Відповісти
Агент ФСБ, який сам признавався в зв'язках з спецслужбами Кацапії, розказує, що вони розіграють Лаптєстан. Ага.
12.05.2026 23:59 Відповісти
Слугам народу знадобилась можливість срочно рвать когти, а барахло краще літаком. П.С. РФ це не треба, у них аеропорти працюють, вони навіть на півдні знову повідкривали. Це якби ми там все паралізували, но це треба не красти, а робити дрони та ракети.
13.05.2026 00:00 Відповісти
Якщо вони на це розраховують - вони дуже тупі. Наприклад, АП Бориспіль: там працюють люди з навколишніх населених пунктів. Серед їх родичів багато патріотично налаштованих або просто злих на владу людей. А контрозвідка ще з 2022 року не може знайти блилько 2000 одиниць зброї в Бориспільському районі (по Україні - більше 700 000 одиниць, з офіційної статистики МВС на минулому тижні). І там не тільки АК-74, може десь і Стріла-10 чи Stinger завалялися.
13.05.2026 09:21 Відповісти
Скільки мільярдів виділять для роботи/захисту аеропортів?)
13.05.2026 00:00 Відповісти
Це ******* заради *******.

На фоні Міндічгейту та підозри Єрмаку можна і про колонізацію Марса поговорити.
13.05.2026 00:02 Відповісти
як можна "продати" РФ ідею "аеропортового перемир'я"

У цій фразі уся квінтесенція довбоїбизму радників ЗЄ.
Вони все ще торгуються з крокодилом, який гризе наші ноги.

Тобто, реальність цих чортів взагалі не хвилює. Їх хвилює, як би це покрасивіше виглядало.
Пов'яжемо на культі красивий бант і скажемо, що без ніг навіть краще стало.
А те, що крокодил має єдину мету доїсти все до кінця - то таке.
13.05.2026 00:00 Відповісти
Мляяя , що вони таке курять ?
13.05.2026 00:00 Відповісти
Кремлівські методички.
13.05.2026 01:43 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2026 08:05 Відповісти
Ще одна ПАДАЛЬ тимчасово не підсудна вилізла.
І з черговою ідеєю підмахування русні.

1. Ми І ТАК не б'ємо по цивільних аеропортах русні.
2. Якшо русня і погодиться - то викотить і якості умови зони безпеки навкола аеропортів які фактично перекриють ВСІ великі міста в яких розташовані їх стратегічні оборонні заводи і енергетика.
3. Русня буде вільно літати а іноземі авіакомпанія все одно не полетять в країну де точиться війна і де в повітряниму просторі літають ракети і сотні дронів щодня.

Чергова дебільна зрадо-ідея від ублюдських зелених дегенератів.
13.05.2026 00:01 Відповісти
Зеля великими кроками просуває МИР, бо нема надії на перемогу...
Бо іншого плану немає
13.05.2026 00:11 Відповісти
В Україні пятий рік нема діючої цівільної авіації. Зрадою тхне від таких заяв
13.05.2026 00:11 Відповісти
Давно не було чутно. Я думав, він вже здох
13.05.2026 00:19 Відповісти
це - "дєжурная дохла кішка" геніальної ОПи пререзидента.

витягати з шафи за необхідності палива шефа

.
13.05.2026 01:19 Відповісти
при паливі шефа

.
13.05.2026 01:21 Відповісти
Супер тільки ми і так ні куди не літаєм, а кацапам це больова точка, котру наше турботливе ОПа хоча захистити.
13.05.2026 00:21 Відповісти
рідкісний довбойоб.
Без авіасполучення ми якось ще рочків зо три переживемо, а на расії з їхніми безкраніми глубєнями "ковйор" швидко приведе до великих збитків і занепаду авіаційної логістики.
Відкриття будь-якого аеропорту в Україні - це надання можливості росіянам у будь-який момент провести терористичну атаку із значною кількістю людських жертв.

Дуже хочу дочекатись, коли все збіговисько під назвою "ОПа" розгонять з вовчими квитками, а цю інституцію переіменують, і до заплямованої назви "ОПа" ніколи не повернуться.
13.05.2026 00:24 Відповісти
А я мрію про величезну залу, з одного боку стоять.в кілька рядів необстругані лави на яких сидить вся зелена наволочь вперемішку з наволочью рашистською, двавови поруч на першій лаві, а з іншого боку Високий Суд, новий Нюрнберг і величезна масса народу України, яка не дасть жодну наволочь виправдати за всі їх злочини!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
13.05.2026 09:04 Відповісти
рашистська агентура з ОП (ОФІС ПУТІНА" ПРАЦЮЄ НА 3,14ДЕРАЦІЮ З 2019 РОКУ
13.05.2026 00:26 Відповісти
Просте питання хто буде літати ? Чоловіки як худоба в Україні або навіть гірше, а ці гандони будуть по курортах?
13.05.2026 00:28 Відповісти
жінки, діти, пенсіонери. Вам мало?
13.05.2026 01:52 Відповісти
13.05.2026 09:05 Відповісти
Наші пенсіонери зі своїми пенсіями. Дякую, посміявся.
13.05.2026 09:51 Відповісти
хто нормально працював - у того нормальна пенсія. На виліт хоча б раз на рік за кордон лоукостом вистачить
14.05.2026 01:15 Відповісти
Тобто, вчителі з 40-50-ти річним стажем наприклад, погано працювали?
У нас вся пенсійна система влаштована криво, на жаль.
14.05.2026 08:51 Відповісти
Як хто, нові хозяєва України - індійці, пакистанці, афганістанці, ефіопці, малазійці, суданці, .....якось же їм треба туди сюди возити хвороби, свої сімейства, які отаборяться в наших домівках. Як сказав ідіот і падаль голова демартаменту міграції : «комусь же треба дрглядати за за садочком біля хати і за самою хатою поки українці на фронті». Прямо так і сказав без жодних застережень.
13.05.2026 09:08 Відповісти
Ви вже суки продали і енергетичне перемир'я і крашанкове перемир'я і травневе перемир'я. Що з того вийшло крім того що рашисти для себе з перемир'їв витягнули корист а на вас насрали і вбили кучу людей. Коли ви вже почнете бити рашистів в самі болючі місця для того щоб виграти і закінчити цю війну, а не воювати м'ясом яке бусифікують на вулицях наших міст і воювати вічно?
13.05.2026 00:42 Відповісти
тому гебешному покидьку аби щось продати
13.05.2026 00:52 Відповісти
Це мабуть останній із "потужних менеджерів", що поки що залишився у зяминій колоді?
А, іще ж Татаров...
13.05.2026 01:00 Відповісти
Це вже рашка через кротів подала ідею, бо наші вже боляче бʼють по військовій авіації. Стопудово зечмо відвалить ращці такий подарунок.
13.05.2026 01:40 Відповісти
Довбограй.
13.05.2026 03:01 Відповісти
Ніхто нас не питає і не питатиме.
Нам довели до відома.
А ми,як завжди,на отаких сайтах висловимо своє незадоволення,і все...
13.05.2026 05:01 Відповісти
Це правда. Їм насрати на нашу думку поки ми в чатах.
13.05.2026 09:10 Відповісти
Навіщо так бездумно переносити слова з англійської??? "sell" та "buy" дійсно є умовними відповідниками наших "переконувати" та "вірити". Але тут вони НІКОЛИ у прямому значенні НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ. Тому "продати ідею" звучить абсурдно і безглуздо.
13.05.2026 05:27 Відповісти
Режим "закритого неба" Україна не скасує, бо за безпеку свого повітряного простору відповідає конкретна країна. Наразі дуже пуйла дратує стогін і "роптаніє" пасажирів в аеропортах при тривогах і затримках рейсів. А не скаже ж їм що цар обісрався на всю московію - не в змозі забезпечити безпеку майже по всіх болотах. А тут ще курортний сезон пасажирів додасть.
Для Ураїни ніяких плюсів. Тільки що перевозити трудових мігрантів. Не повезуть же їх на потягах через Європу? Ці хлопці розбіжаться на першій европескій ж/д станції. А так - заватажили у транспортник і полетіли. Збили/не збили - нових завезуть.
Одним словом спочатку Сибіга потім Подоляк - ***"о попросив?
13.05.2026 06:12 Відповісти
Москва, на відміну від Києва і Харкова, оточена аеропортами.
Тож, про підприємства ВПК пітьми, які переважно сконцентровані за МКАДою, можна не хвилюватись.
13.05.2026 07:19 Відповісти
Зелена банда начолі з ішаком готується до втечі. А на потязі далеко не втечеш.
13.05.2026 07:19 Відповісти
готують літачки до втечі, бо розуміють, що наземним транспортом втекти важче.
13.05.2026 07:37 Відповісти
Міша, у тєбя ліцо скушнає - тєбє дєнєг нікто нє даст.
4 роки їм нетреба було аеропортне перемирʼя, а коли почали судити Козиря, то раптом знадобилося.
13.05.2026 07:52 Відповісти
Міша буде діяти через свого братика. Вже про все домовились? Кацапи будуть літати на розконсервованих АН-2 над Україною. Кацапєтовка форевер,Міша?
13.05.2026 08:27 Відповісти
в ОПі всі *******
13.05.2026 09:13 Відповісти
ні, це зрадники
13.05.2026 10:59 Відповісти
буратіно, єрмак да мішка подоляк, ахаах
13.05.2026 09:41 Відповісти
А якщо зелені готують аеропорти для транспортної авіації ворога ? Південь розмінували, війська зняли по проханню кремля . Зеленим падлам не вірю .
13.05.2026 09:58 Відповісти
Замість того , щоб домовлятися не бомбити цивільних ( будинки, міста , села ) ,вони хочуть домовлятися не бити по аеропортах ворога , бо наші вже чотири роки не працюють . Це відкрита зрада --стаття 111 .
13.05.2026 10:11 Відповісти
Там було не " подати" а як "продати"
13.05.2026 10:20 Відповісти
ze3,14д@ри дуже переживають що русні не комфортно бо аеропорти не працюють
13.05.2026 10:58 Відповісти
"Вона дозволить зосередитися саме на питаннях безпеки цивільної інфраструктури та створити основу для подальших рішень" - дурень думкой багатіє....
13.05.2026 13:17 Відповісти
Ага, тоді кацапи будуть базувати військову авіацію на цивільних аеродромах.
13.05.2026 15:12 Відповісти
Главноє пєрєстать стрєлять. ****.
13.05.2026 23:51 Відповісти
 
 