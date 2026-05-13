В ОП объяснили, как можно "продать" РФ идею "аэропортового перемирия"

Подоляк заявил, что идею перемирия можно продать России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею так называемого "аэропортового перемирия" можно представить России как прагматичный шаг, направленный на снижение рисков в гражданской авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Подоляка в эфире телемарафона.

Речь идет об инициативе взаимного отказа от ударов по аэропортам, которую Украина предлагает обсудить с участием европейских партнеров.

Идея отдельного формата для безопасности

По словам Подоляка, такая договоренность может стать отдельным направлением переговоров. Она позволит сосредоточиться именно на вопросах безопасности гражданской инфраструктуры и создать основу для дальнейших решений.

Украина рассчитывает, что страны Европы помогут организовать диалог и выступят посредниками в этом процессе.

"Это можно будет продать в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о формате, который позволит избежать проблем в аэропортах", — добавил Подоляк.

Подоляк считает, что именно такой подход может быть более понятным для российской стороны.

Почему это может быть выгодно России

Советник главы ОП подчеркнул, что для России этот вопрос можно представить как техническое решение, которое поможет избежать сбоев в работе авиационной инфраструктуры.

Идею аэропортового перемирия ранее озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи в Брюсселе. Он предложил создать отдельную площадку или специальную группу для обсуждения такой инициативы с участием европейских стран.

В Киеве считают, что подобные точечные договоренности могут стать первым шагом к более широким переговорам.

аэропорт самолет Офис Президента Подоляк Михаил
+15
Мудаг!!
В Україні все одно аерпорти не працюють.
А воно хоче для рашки зробити комфортні умови
12.05.2026 23:52 Ответить
+7
➡️Сибіга під час зустрічі у Брюсселі. Він запропонував створити окремий майданчик або спеціальну групу для обговорення такої ініціативи за участі європейських країн. Джерело: https://censor.net/ua/n4002895
І на таку подібну хгуйню витрачаються державні ресурси та дорогоцінний час роботи спеціалістів, радників, поспдовців
12.05.2026 23:53 Ответить
+7
Слугам народу знадобилась можливість срочно рвать когти, а барахло краще літаком. П.С. РФ це не треба, у них аеропорти працюють, вони навіть на півдні знову повідкривали. Це якби ми там все паралізували, но це треба не красти, а робити дрони та ракети.
13.05.2026 00:00 Ответить
дєло архінужноє це аеропортне пєрєміміє !

сподіваюсь єдиним і останнім пасажиром його без Вождь Плємєні.

Амен !

.
13.05.2026 01:11 Ответить
Зеленим вірити не можна.
12.05.2026 23:52 Ответить
Агент ФСБ, який сам признавався в зв'язках з спецслужбами Кацапії, розказує, що вони розіграють Лаптєстан. Ага.
12.05.2026 23:59 Ответить
Слугам народу знадобилась можливість срочно рвать когти, а барахло краще літаком. П.С. РФ це не треба, у них аеропорти працюють, вони навіть на півдні знову повідкривали. Це якби ми там все паралізували, но це треба не красти, а робити дрони та ракети.
13.05.2026 00:00 Ответить
Скільки мільярдів виділять для роботи/захисту аеропортів?)
13.05.2026 00:00 Ответить
Це ******* заради *******.

На фоні Міндічгейту та підозри Єрмаку можна і про колонізацію Марса поговорити.
13.05.2026 00:02 Ответить
як можна "продати" РФ ідею "аеропортового перемир'я"

У цій фразі уся квінтесенція довбоїбизму радників ЗЄ.
Вони все ще торгуються з крокодилом, який гризе наші ноги.

Тобто, реальність цих чортів взагалі не хвилює. Їх хвилює, як би це покрасивіше виглядало.
Пов'яжемо на культі красивий бант і скажемо, що без ніг навіть краще стало.
А те, що крокодил має єдину мету доїсти все до кінця - то таке.
13.05.2026 00:00 Ответить
Мляяя , що вони таке курять ?
13.05.2026 00:00 Ответить
Ще одна ПАДАЛЬ тимчасово не підсудна вилізла.
І з черговою ідеєю підмахування русні.

1. Ми І ТАК не б'ємо по цивільних аеропортах русні.
2. Якшо русня і погодиться - то викотить і якості умови зони безпеки навкола аеропортів які фактично перекриють ВСІ великі міста в яких розташовані їх стратегічні оборонні заводи і енергетика.
3. Русня буде вільно літати а іноземі авіакомпанія все одно не полетять в країну де точиться війна і де в повітряниму просторі літають ракети і сотні дронів щодня.

Чергова дебільна зрадо-ідея від ублюдських зелених дегенератів.
13.05.2026 00:01 Ответить
Зеля великими кроками просуває МИР, бо нема надії на перемогу...
Бо іншого плану немає
13.05.2026 00:11 Ответить
В Україні пятий рік нема діючої цівільної авіації. Зрадою тхне від таких заяв
13.05.2026 00:11 Ответить
Давно не було чутно. Я думав, він вже здох
13.05.2026 00:19 Ответить
Супер тільки ми і так ні куди не літаєм, а кацапам це больова точка, котру наше турботливе ОПа хоча захистити.
13.05.2026 00:21 Ответить
рідкісний довбойоб.
Без авіасполучення ми якось ще рочків зо три переживемо, а на расії з їхніми безкраніми глубєнями "ковйор" швидко приведе до великих збитків і занепаду авіаційної логістики.
Відкриття будь-якого аеропорту в Україні - це надання можливості росіянам у будь-який момент провести терористичну атаку із значною кількістю людських жертв.

Дуже хочу дочекатись, коли все збіговисько під назвою "ОПа" розгонять з вовчими квитками, а цю інституцію переіменують, і до заплямованої назви "ОПа" ніколи не повернуться.
13.05.2026 00:24 Ответить
рашистська агентура з ОП (ОФІС ПУТІНА" ПРАЦЮЄ НА 3,14ДЕРАЦІЮ З 2019 РОКУ
13.05.2026 00:26 Ответить
Просте питання хто буде літати ? Чоловіки як худоба в Україні або навіть гірше, а ці гандони будуть по курортах?
13.05.2026 00:28 Ответить
Ви вже суки продали і енергетичне перемир'я і крашанкове перемир'я і травневе перемир'я. Що з того вийшло крім того що рашисти для себе з перемир'їв витягнули корист а на вас насрали і вбили кучу людей. Коли ви вже почнете бити рашистів в самі болючі місця для того щоб виграти і закінчити цю війну, а не воювати м'ясом яке бусифікують на вулицях наших міст і воювати вічно?
13.05.2026 00:42 Ответить
тому гебешному покидьку аби щось продати
13.05.2026 00:52 Ответить
Це мабуть останній із "потужних менеджерів", що поки що залишився у зяминій колоді?
А, іще ж Татаров...
13.05.2026 01:00 Ответить
 
 