В ОП объяснили, как можно "продать" РФ идею "аэропортового перемирия"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею так называемого "аэропортового перемирия" можно представить России как прагматичный шаг, направленный на снижение рисков в гражданской авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Подоляка в эфире телемарафона.

Речь идет об инициативе взаимного отказа от ударов по аэропортам, которую Украина предлагает обсудить с участием европейских партнеров.

Идея отдельного формата для безопасности

По словам Подоляка, такая договоренность может стать отдельным направлением переговоров. Она позволит сосредоточиться именно на вопросах безопасности гражданской инфраструктуры и создать основу для дальнейших решений.

Украина рассчитывает, что страны Европы помогут организовать диалог и выступят посредниками в этом процессе.

"Это можно будет продать в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о формате, который позволит избежать проблем в аэропортах", — добавил Подоляк.

Подоляк считает, что именно такой подход может быть более понятным для российской стороны.

Почему это может быть выгодно России

Советник главы ОП подчеркнул, что для России этот вопрос можно представить как техническое решение, которое поможет избежать сбоев в работе авиационной инфраструктуры.

Идею аэропортового перемирия ранее озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи в Брюсселе. Он предложил создать отдельную площадку или специальную группу для обсуждения такой инициативы с участием европейских стран.

В Киеве считают, что подобные точечные договоренности могут стать первым шагом к более широким переговорам.

