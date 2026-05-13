В ОП объяснили, как можно "продать" РФ идею "аэропортового перемирия"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею так называемого "аэропортового перемирия" можно представить России как прагматичный шаг, направленный на снижение рисков в гражданской авиации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Подоляка в эфире телемарафона.
Речь идет об инициативе взаимного отказа от ударов по аэропортам, которую Украина предлагает обсудить с участием европейских партнеров.
Идея отдельного формата для безопасности
По словам Подоляка, такая договоренность может стать отдельным направлением переговоров. Она позволит сосредоточиться именно на вопросах безопасности гражданской инфраструктуры и создать основу для дальнейших решений.
Украина рассчитывает, что страны Европы помогут организовать диалог и выступят посредниками в этом процессе.
"Это можно будет продать в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о формате, который позволит избежать проблем в аэропортах", — добавил Подоляк.
Подоляк считает, что именно такой подход может быть более понятным для российской стороны.
Почему это может быть выгодно России
Советник главы ОП подчеркнул, что для России этот вопрос можно представить как техническое решение, которое поможет избежать сбоев в работе авиационной инфраструктуры.
Идею аэропортового перемирия ранее озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи в Брюсселе. Он предложил создать отдельную площадку или специальную группу для обсуждения такой инициативы с участием европейских стран.
В Киеве считают, что подобные точечные договоренности могут стать первым шагом к более широким переговорам.
В Україні все одно аерпорти не працюють.
А воно хоче для рашки зробити комфортні умови
сподіваюсь єдиним і останнім пасажиром його без Вождь Плємєні.
Амен !
І на таку подібну хгуйню витрачаються державні ресурси та дорогоцінний час роботи спеціалістів, радників, поспдовців
На фоні Міндічгейту та підозри Єрмаку можна і про колонізацію Марса поговорити.
У цій фразі уся квінтесенція довбоїбизму радників ЗЄ.
Вони все ще торгуються з крокодилом, який гризе наші ноги.
Тобто, реальність цих чортів взагалі не хвилює. Їх хвилює, як би це покрасивіше виглядало.
Пов'яжемо на культі красивий бант і скажемо, що без ніг навіть краще стало.
А те, що крокодил має єдину мету доїсти все до кінця - то таке.
І з черговою ідеєю підмахування русні.
1. Ми І ТАК не б'ємо по цивільних аеропортах русні.
2. Якшо русня і погодиться - то викотить і якості умови зони безпеки навкола аеропортів які фактично перекриють ВСІ великі міста в яких розташовані їх стратегічні оборонні заводи і енергетика.
3. Русня буде вільно літати а іноземі авіакомпанія все одно не полетять в країну де точиться війна і де в повітряниму просторі літають ракети і сотні дронів щодня.
Чергова дебільна зрадо-ідея від ублюдських зелених дегенератів.
Бо іншого плану немає
Без авіасполучення ми якось ще рочків зо три переживемо, а на расії з їхніми безкраніми глубєнями "ковйор" швидко приведе до великих збитків і занепаду авіаційної логістики.
Відкриття будь-якого аеропорту в Україні - це надання можливості росіянам у будь-який момент провести терористичну атаку із значною кількістю людських жертв.
Дуже хочу дочекатись, коли все збіговисько під назвою "ОПа" розгонять з вовчими квитками, а цю інституцію переіменують, і до заплямованої назви "ОПа" ніколи не повернуться.
А, іще ж Татаров...