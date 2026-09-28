Подоляк войдет в команду россиянина, находящегося под санкциями, который хочет возглавить ФИДЕ: ФШУ обратилась в СБУ

Федерация шахмат Украины заявила, что не уполномочивала Михаила Подоляка представлять Украину в ФИДЕ, и требует не назначать его вице-президентом организации.

Об этом говорится в заявлении Федерации, передает Цензор.НЕТ.

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"26 сентября 2026 года на Генеральной Ассамблее Международной федерации шахмат (ФИДЕ) был избран новый президент организации. Им стал Тимур Турлов, который с октября 2022 года находится под санкциями, введенными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины и вступившими в силу Указом Президента Украины. Кроме того, по имеющейся информации, против Турлова готовятся другие действующие санкции.

На заседании Генеральной Ассамблеи Тимур Турлов объявил, что на должности вице-президентов ФИДЕ назначены гражданин Украины Михаил Подоляк и гражданин Российской Федерации (РФ) Павел Колобков", — говорится в сообщении.

В то же время в Федерации шахмат подчеркнули, что не уполномочивали Михаила Подоляка представлять ФШУ в ФИДЕ.

"Михаил Подоляк не имеет отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни в Украине.

Гражданин РФ Павел Колобков, бывший министр спорта РФ, не может занимать должности в ФИДЕ, так как членство Федерации шахмат РФ в ФИДЕ в настоящее время приостановлено.

ФШУ требует не назначать Михаила Подоляка и Павла Колобкова на должности вице-президентов ФИДЕ", — отметили там.

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Кроме того, в Федерации считают, что действия Подоляка, совершенные во время полномасштабной вооруженной агрессии РФ, подрывают суверенитет и негативно влияют на имидж Украины.

"ФШУ просит Службу безопасности Украины дать оценку действиям Михаила Подоляка и возбудить уголовное дело о предательстве национальных интересов Украины.

ФШУ также призывает украинскую общественность и средства массовой информации дать надлежащую оценку действиям Михаила Подоляка. Когда вы будете слышать сигнал тревоги, звуки шахидов, ракет и взрывы, знайте: в это время Михаил Подоляк сотрудничает с россиянами в качестве вице-президента ФИДЕ", — подытожили в заявлении.

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