РФ атакувала Україну 124 дронами протягом дня, 26 влучань: основний удар припав на Київщину, - Повітряні сили
Російські війська протягом дня 28 вересня атакували Україну 124 ударними безпілотниками, зокрема 86 реактивними. Основний напрямок удару припав на Київщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Протягом дня 28 вересня (із 6.30 по 18.30) противник атакував Україну 124 ударними БпЛА ( 86 із них — реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.
Основний напрямок удару – Київщина!
За попередніми даними протягом вказаного періоду протиповітряною обороною збито/подавлено 86 БпЛА (49 із них - реактивні).
Влучання на 26 локаціях
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях.
"Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!", - закликали в ПС.
Будь ласка, зачекайте...
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