РФ атаковала Украину 124 дронами в течение дня, 26 попаданий: основной удар пришелся на Киевщину, — Воздушные силы

В течение дня 28 сентября российские войска нанесли по Украине 124 удара с помощью беспилотников, в том числе 86 — с помощью реактивных. Основное направление удара пришлось на Киевщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В течение дня 28 сентября (с 6:30 до 18:30) противник атаковал Украину 124 ударными БПЛА (86 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами других типов.

Основное направление удара — Киевская область!

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной было сбито/подавлено 86 БПЛА (49 из них — реактивные).

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Попадания в 26 точках

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 26 точках.

"По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу!" — призвали в ВВС.

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