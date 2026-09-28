ПВО сбила более 40 реактивных БпЛА с начала суток, десятки дронов еще остаются в воздухе, - Воздушные силы

С утра понедельника, 28 сентября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными БпЛА типа "Shahed", большинство из которых — реактивные. Силы противовоздушной обороны сбили более 40 реактивных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Масштаб воздушной атаки

"28 сентября 2026 года (с 06:30 до 16:30) враг продолжает атаковать Украину ударными БПЛА типа "Shahed", большинство из них — реактивные. По состоянию на 16.30 зафиксировано более 100 ударных беспилотников различных типов, значительная часть — в направлении Киева", — говорится в сообщении.

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Результат работы ПВО

На данный момент противовоздушной обороне удалось сбить более 40 реактивных БПЛА, но десятки дронов все еще находятся в воздухе.

Попадания

Зафиксированы попадания ударных БпЛА по инфраструктуре, гражданским объектам и жилым домам в различных регионах страны.

В частности – попадания реактивных БПЛА противника по зданию Национальной академии наук и медицинскому центру "Добробут" в Киеве.

"Силы обороны продолжают отражать воздушное нападение противника! Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — добавили в Военно-воздушных силах.

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