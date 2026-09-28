ППО збила понад 40 реактивних БпЛА з початку доби, десятки дронів ще залишаються в повітрі, - Повітряні сили

Від ранку понеділка, 28 вересня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed", більшість із них – реактивні. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 реактивних БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Масштаб повітряної атаки

"28 вересня 2026 року (із 06.30 по 16.30) ворог продовжує атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed", більшість із них – реактивні. Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина – у напрямку Києва", - сказано в повідомленні.

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Результат роботи ППО

Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще перебувають в повітрі.

Влучання

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах країни.

Зокрема – влучання реактивних БпЛА противника по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у місті Київ.

"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - додали у Повітряних силах.

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