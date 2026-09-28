ППО збила понад 40 реактивних БпЛА з початку доби, десятки дронів ще залишаються в повітрі, - Повітряні сили
Від ранку понеділка, 28 вересня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed", більшість із них – реактивні. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 реактивних БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Масштаб повітряної атаки
"28 вересня 2026 року (із 06.30 по 16.30) ворог продовжує атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed", більшість із них – реактивні. Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина – у напрямку Києва", - сказано в повідомленні.
Результат роботи ППО
Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще перебувають в повітрі.
Влучання
Зафіксовано влучання ударних БпЛА по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах країни.
Зокрема – влучання реактивних БпЛА противника по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у місті Київ.
"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - додали у Повітряних силах.
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