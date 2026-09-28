РФ атакувала Україну 165 дронами: ППО збила та подавила 112 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Сили ППО ліквідували 112 ворожих БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:
- Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ;
- ТОТ Донецької області;
- ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль