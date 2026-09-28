РФ атакувала Україну 165 дронами: ППО збила та подавила 112 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Сили ППО ліквідували 112 ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ;

ТОТ Донецької області;

ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у Повітряних силах.

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