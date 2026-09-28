РФ атаковала Украину 165 дронами: ПВО сбила и подавила 112 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину 165 ударными БПЛА типа Shahed (79 из них — реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". Силы ПВО сбили 112 вражеских БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Запуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:
- Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ;
- ВОТ Донецкой области;
- ВОТ АР Крым – Гвардейское.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 7 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — призвали в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль