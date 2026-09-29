Кос закликала українську владу до "толоки реформ": від їх виконання залежить подальше фінансування ЄС

Український уряд, Верховна Рада та інші державні інституції мають об’єднати зусилля для проведення узгоджених з Євросоюзом реформ. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що подальша фінансова підтримка України пов’язана з виконанням реформ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Кос заявила під час засідання Української платформи донорів у Брюсселі.

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За словами єврокомісарки, підхід ЄС передбачає, що фінансування та реформи мають іти "рука в руку". Вона нагадала, що війна триває значно довше, ніж очікувалося, а фінансові потреби України залишаються великими.

Кос зазначила, що прогрес України у виконанні реформ дозволить виділити ще 2,9 млрд євро в межах Плану України.

"Цього року все ще доступне значне фінансування з боку ЄС. Наше послання нашим українським друзям є чітким: впроваджуйте узгоджені реформи, щоб ми могли й надалі надавати вам фінансову підтримку", – заявила вона.

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Єврокомісарка наголосила, що проведення реформ має значення не лише для отримання коштів чи майбутнього членства України в ЄС.

"Реформи мають значення. Вони формують довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Вони вселяють інвесторам впевненість у майбутньому України. І, перш за все, вони роблять Україну сильнішою", – сказала Кос.

За її словами, Україні необхідні міцні інституції, здорові державні фінанси, функціонуючі ринки, незалежна й ефективна судова система, верховенство права та надійна антикорупційна система. Кос назвала ці складові не лише умовами євроінтеграції, а й частиною архітектури безпеки країни.

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Єврокомісарка також привітала відновлення динаміки реформ, водночас закликавши українські органи влади діяти спільно. Для цього вона використала українське поняття "толока".

"В українській мові є чудове слово для цього: толока. Це традиція, коли громада об’єднується, коли нагальне завдання є надто великим, щоб одна родина змогла впоратися з ним самотужки. Саме цей дух потрібен зараз", – заявила Кос.

Вона закликала уряд, Верховну Раду та інші інституції об’єднатися навколо спільних зусиль і рішуче діяти для реалізації реформ.

За словами Кос, своєрідна "толока" потрібна й міжнародним донорам, які мають спільно вирішувати питання подальшого фінансування України. Євросоюз, запевнила вона, продовжить робити свій внесок.

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