Кос призвала украинские власти к "толоке реформ": от их выполнения зависит дальнейшее финансирование со стороны ЕС

Украинское правительство, Верховная Рада и другие государственные институты должны объединить усилия для проведения реформ, согласованных с Евросоюзом. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что дальнейшая финансовая поддержка Украины зависит от выполнения реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Кос заявила во время заседания Украинской платформы доноров в Брюсселе.

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По словам еврокомиссара, подход ЕС предполагает, что финансирование и реформы должны идти "рука об руку". Она напомнила, что война длится значительно дольше, чем ожидалось, а финансовые потребности Украины остаются значительными.

Кос отметила, что прогресс Украины в проведении реформ позволит выделить еще 2,9 млрд евро в рамках Плана Украины.

"В этом году по-прежнему доступно значительное финансирование со стороны ЕС. Наше послание нашим украинским друзьям ясно: внедряйте согласованные реформы, чтобы мы могли и в дальнейшем оказывать вам финансовую поддержку", — заявила она.

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Еврокомиссар подчеркнула, что проведение реформ имеет значение не только для получения средств или будущего членства Украины в ЕС.

"Реформы имеют значение. Они формируют доверие. Они дают партнерам Украины уверенность в том, что наша поддержка используется эффективно. Они вселяют в инвесторов уверенность в будущем Украины. И, прежде всего, они делают Украину сильнее", — сказала Кос.

По ее словам, Украине необходимы прочные институты, здоровые государственные финансы, функционирующие рынки, независимая и эффективная судебная система, верховенство права и надежная антикоррупционная система. Кос назвала эти составляющие не только условиями евроинтеграции, но и частью архитектуры безопасности страны.

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Еврокомиссар также приветствовала возобновление динамики реформ, при этом призвав украинские органы власти действовать сообща. Для этого она использовала украинское понятие "толока".

"В украинском языке есть замечательное слово для этого: толока. Это традиция, когда община объединяется, когда стоящая задача слишком велика, чтобы одна семья смогла справиться с ней в одиночку. Именно этот дух нужен сейчас", — заявила Кос.

Она призвала правительство, Верховную Раду и другие институты объединиться вокруг общих усилий и решительно действовать для реализации реформ.

По словам Кос, своеобразная "толока" нужна и международным донорам, которые должны совместно решать вопросы дальнейшего финансирования Украины. Евросоюз, заверила она, продолжит вносить свой вклад.

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