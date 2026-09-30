Інцидент біля авіабази США у Британії: антитерористична поліція не виявила вибухівки

Британська антитерористична поліція не виявила саморобних вибухових пристроїв під час розслідування ймовірної підготовки нападу на авіабазу Фейрфорд, яку використовують американські військові для ударів по Ірану.

Про це йдеться у повідомленні Reuters, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Біля авіабази знайшли бензин

Під час обшуків транспортних засобів на місці події правоохоронці вилучили певну кількість бензину.

Оперативно-розшукові заходи навколо авіабази Фейрфорд поступово завершуються. Очікується, що їх повністю припинять до середи.

П’ятеро чоловіків, яких затримали в неділю, залишаються під слідством після звільнення під заставу. У поліції пояснили, що рішення про їхнє звільнення ухвалили з оперативно-слідчих міркувань.

"Я розумію, чому такий поворот подій став несподіванкою для багатьох, але хотів би ще раз наголосити, що це було слідче рішення, яке ґрунтується на досвіді та ретельному аналізі повноважень поліції", – заявив керівник національної служби боротьби з тероризмом Лоуренс Тейлор.

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Що відомо про затримання

27 вересня у Великій Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини. Затримання пов’язали з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що затримані у справі про можливу підготовку теракту тривалий час перебували під спостереженням. За його словами, вони "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували американські військові.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі Фейрфорд, де дислокуються Повітряні сили США, причетний "іноземний суб’єкт" і щодо цієї справи з’явиться ще багато новин.