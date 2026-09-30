РФ підвищує роздільну здатність камер на БпЛА, щоб краще бачити цілі, - Ігнат

Російські війська вдосконалюють безпілотники, встановлюючи на них якісніші камери, що дозволяють детальніше розвідувати місцевість

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БпЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто, камери знаходять все більш дорогі, більш якісні, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої цілі", - пояснив він.

За його словами, йдеться про комплексне застосування одного БпЛА як розвідника та ударного дрона, і як дрона-ратранслятора, що передає інформацію по ланцюжку.

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"Тому вони летять один за одним, можуть бути пов'язані mesh-мережою, і таким чином вона може доходити до оператора", - додав Ігнат.

Водночас інформації про те, чи використовують росіяни вежі наразі немає.

"Ми бачимо часто уздовж українсько-білоруського кордону, коли ланцюжком, один за одним, дрони долають великі відстані й тому виключати нічого не можна. Тут уже потрібно питати у нашої розвідки, є такі факти чи ні", - зазначив він.

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