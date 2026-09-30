РФ повышает разрешение камер на БпЛА, чтобы лучше видеть цели, - Игнат
Российские войска совершенствуют беспилотники, устанавливая на них более качественные камеры, позволяющие более детально разведывать местность
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Противник использует высококачественные материалы в своих БпЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся все более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять эти БпЛА для тех или иных целей", — пояснил он.
По его словам, речь идет о комплексном применении одного БПЛА в качестве разведчика, ударного дрона и дрона-ретранслятора, передающего информацию по цепочке.
"Поэтому они летят один за другим, могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом информация может доходить до оператора", — добавил Игнат.
В то же время информации о том, используют ли россияне вышки, пока нет.
"Мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, как цепочкой, один за другим, дроны преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть ли такие факты или нет", — отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
позачергове звання!
премію!
медальку!