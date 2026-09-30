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РФ повышает разрешение камер на БпЛА, чтобы лучше видеть цели, - Игнат

Россия совершенствует дроны для нанесения ударов по Украине: подробности от Игната

Российские войска совершенствуют беспилотники, устанавливая на них более качественные камеры, позволяющие более детально разведывать местность

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Противник использует высококачественные материалы в своих БпЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся все более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять эти БпЛА для тех или иных целей", — пояснил он.

По его словам, речь идет о комплексном применении одного БПЛА в качестве разведчика, ударного дрона и дрона-ретранслятора, передающего информацию по цепочке. 

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"Поэтому они летят один за другим, могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом информация может доходить до оператора", — добавил Игнат.

В то же время информации о том, используют ли россияне вышки, пока нет.

"Мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, как цепочкой, один за другим, дроны преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть ли такие факты или нет", — отметил он.

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Автор: 

беспилотник (5785) Игнат Юрий (714) реактивный шахед (48)
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Топ комментарии
+14
ШО за манєра пішла - розказувати шо можуть кацапи - ти - Ігнат - скажи чому ми не встановлюєм на дрони камери машинного бачення
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30.09.2026 08:35 Ответить
+11
Навіщо нам ця інформація,ігнат?
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30.09.2026 08:27 Ответить
+8
зеленому холую ігнату:
позачергове звання!
премію!
медальку!
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30.09.2026 08:25 Ответить

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