Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ще п’ятьом військовим

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ще п’ятьом військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указах глави держави, оприлюднених на його офіційному сайті.

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П’ятеро військових посмертно отримали звання Героя України

У документах зазначається, що звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Указом №1000/2026 звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно полковнику Роману Паламарю.

Указом №1001/2026 звання Героя України посмертно присвоєно лейтенанту поліції Олександру Устичу.

Указом №1002/2026 звання Героя України посмертно присвоєно капітану поліції Мирославу Ярмішку.

Указом №1003/2026 звання Героя України посмертно присвоєно старшому солдату Володимиру Косміраку.

Указом №1004/2026 звання Героя України посмертно присвоєно старшому солдату Антону Візічканичу.

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Зеленський також нагородив майже 500 представників Сил оборони

Окремим указом №1005/2026 від 1 жовтня Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 499 нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників. Із них 210 — посмертно.

Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", — йдеться в указах.

Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, "За заслуги", "За мужність", княгині Ольги, Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя" та "За працю і звитягу".

Раніше Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України та присвоїв звання Героя України ще п'ятьом військовим, чотирьом із них – посмертно.

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