Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины еще пяти военнослужащим
1 октября президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая звезда" еще пяти военнослужащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указах главы государства, опубликованных на его официальном сайте.
Пятеро военных посмертно получили звание Героя Украины
В документах отмечается, что звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.
- Указом №1000/2026 звание Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено полковнику Роману Паламарю.
- Указом №1001/2026 звание Героя Украины посмертно присвоено лейтенанту полиции Александру Устичу.
- Указом №1002/2026 звание Героя Украины посмертно присвоено капитану полиции Мирославу Ярмишку.
- Указом №1003/2026 звание Героя Украины посмертно присвоено старшему солдату Владимиру Космираку.
- Указом №1004/2026 звание Героя Украины посмертно присвоено старшему солдату Антону Визичканичу.
Зеленский также наградил почти 500 представителей Сил обороны
Отдельным указом №1005/2026 от 1 октября Владимир Зеленский наградил государственными наградами 499 национальных гвардейцев, полицейских, спасателей и пограничников. Из них 210 — посмертно.
Согласно документу, защитники награждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.
"За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", — говорится в указах.
Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, "За заслуги", "За мужество", княгини Ольги, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь" и "За труд и доблесть".
Ранее Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины и присвоил звание Героя Украины еще пяти военным, четырем из них — посмертно.
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