Польща отримала майже 8 млрд євро від ЄС для відновлення економіки

Польща у четвер, 1 жовтня, отримала майже 8 мільярдів євро в межах програми реформ та інвестицій ЄС для відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Про це пише Polskie Radio, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Польща отримала вже п’ятий транш коштів ЄС

Це вже п’ятий транш у межах програми. Європейська комісія змогла перерахувати гроші на польські рахунки після того, як місяць тому виплату схвалили країни ЄС.

Заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко повідомив, що Польща отримала 35 мільярдів злотих.

"У жовтень входимо з розмахом. До Польщі щойно надійшло 35 мільярдів злотих із KPO — на укриття, залізничні колії, ясла та обладнання для онкології", — заявив він.

За словами Шишка, до кінця року Польща має отримати ще 55 мільярдів злотих, що становить понад 12,5 мільярда євро.

У Європейській комісії зазначають, що частину коштів спрямують, зокрема, на придбання 88 нових трамваїв для Вроцлава, Познані та Кракова.

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Польща вже отримала 77% передбачених коштів

За даними Єврокомісії, Польща вже отримала 77% усіх коштів, передбачених для неї в межах Національного плану відновлення.

Загальний обсяг фінансування для Польщі становить майже 55 мільярдів євро. Із них 25 мільярдів євро — безповоротні гранти, решта — пільгові кредити.

Після пандемії COVID-19 ЄС створив Фонд відновлення та стійкості, який фінансує реформи та інвестиції держав-членів. Його кошти мають допомогти країнам відновити економіку та підвищити її стійкість.

Фінансування в межах програми надається у вигляді грантів і пільгових кредитів. Польща стала одним із головних бенефіціарів цієї програми.

До слова, Європейський Союз відмовився пришвидшити виплату позики Україні для покриття додаткового дефіциту військового фінансування та закликав Київ активніше проводити реформи.

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