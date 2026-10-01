ЄС відмовився пришвидшити виплату позики Україні та вимагає реформ, - Bloomberg

Європейський Союз відмовився пришвидшити виплату позики Україні для покриття додаткового дефіциту військового фінансування та закликав Київ активніше проводити реформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Київ попросив пришвидшити виплату 90 млрд євро

За даними видання, Україна визнала, що через зростання витрат на війну зіткнулася з додатковим дефіцитом фінансування у розмірі 27 млрд євро.

У зв’язку з цим Київ звернувся до Брюсселя з проханням пришвидшити виплату позики на 90 млрд євро, розрахованої до кінця 2027 року.

За даними джерел, ЄС не погодився з деякими українськими розрахунками. У Брюсселі заявили, що дострокова виплата може створити нову фінансову проблему у 2027 році.

Натомість ЄС запропонував залучити додаткове фінансування від інших партнерів, зокрема Канади, Норвегії та Японії.

Під час зустрічі у Нью-Йорку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель має 37 млрд євро бюджетної підтримки на 2026 рік.

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ЄС пов’язує подальше фінансування з реформами

Водночас ці кошти пов’язані з прогресом України у ключових реформах. Йдеться про боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та гармонізацію законодавства з нормами ЄС.

"Ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного вивільнення", — йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України.

Згідно із заявою, 45 млрд євро з кредиту на 2027 рік мають розподілити швидко, але не раніше початку наступного року.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та партнери щомісяця координуватимуть свої дії для розв’язання цього питання.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027 році Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі від 30 до 35 млрд доларів. У 2028 році цей показник може становити 17 млрд доларів, а у 2029 році — 2 млрд доларів.

Речниця МВФ Джулі Козак підтвердила, що фонд проводитиме переговори з Києвом та міжнародними партнерами щодо потенційного розміру дефіциту та об’єднання переглядів програми фінансування на 8,1 млрд доларів до грудня.

"План залежить від отримання достатніх та надійних гарантій фінансування", — наголосила вона.

Раніше під час зустрічі у Нью-Йорку Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський також обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

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