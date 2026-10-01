ЕС отказался ускорить выплату кредита Украине и требует реформ, — Bloomberg
Европейский Союз отказался ускорить выплату кредита Украине для покрытия дополнительного дефицита военного финансирования и призвал Киев более активно проводить реформы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
Киев попросил ускорить выплату 90 млрд евро
По данным издания, Украина признала, что из-за роста расходов на войну столкнулась с дополнительным дефицитом финансирования в размере 27 млрд евро.
В связи с этим Киев обратился к Брюсселю с просьбой ускорить выплату кредита на 90 млрд евро, рассчитанного до конца 2027 года.
По данным источников, ЕС не согласился с некоторыми украинскими расчетами. В Брюсселе заявили, что досрочная выплата может создать новую финансовую проблему в 2027 году.
Вместо этого ЕС предложил привлечь дополнительное финансирование от других партнеров, в частности Канады, Норвегии и Японии.
Во время встречи в Нью-Йорке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что у Брюсселя есть 37 млрд евро бюджетной поддержки на 2026 год.
ЕС связывает дальнейшее финансирование с реформами
В то же время эти средства связаны с прогрессом Украины в ключевых реформах. Речь идет о борьбе с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и гармонизации законодательства с нормами ЕС.
"Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного выделения", — говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Украины.
Согласно заявлению, 45 млрд евро из кредита на 2027 год должны быть распределены быстро, но не раньше начала следующего года.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и партнеры будут ежемесячно координировать свои действия для решения этого вопроса.
По оценкам Международного валютного фонда, в 2027 году Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 млрд долларов. В 2028 году этот показатель может составить 17 млрд долларов, а в 2029 году — 2 млрд долларов.
Пресс-секретарь МВФ Джули Козак подтвердила, что фонд будет вести переговоры с Киевом и международными партнерами относительно потенциального размера дефицита и объединения пересмотров программы финансирования на 8,1 млрд долларов до декабря.
"План зависит от получения достаточных и надежных гарантий финансирования", — подчеркнула она.
- Ранее во время встречи в Нью-Йорке Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский также обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.
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